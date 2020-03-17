В кризисе надо встать над любыми политическими интересами – Яценюк

Ссориться еще время придет, а сейчас нужно спасти жизни, говорит политик

Украинские политики должны показать объединение и подняться над какими-либо политическими интересами. Время ссор придет позже, а сейчас нужно объединить усилия для помощи стране и спасения жизни граждан. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил лидер партии "Народный фронт", экс-премьер (2014-2016) Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос, готов ли бизнес к социальной ответственности в нынешнее кризисное время, Яценюк подчеркнул: "Украинский народ и украинский бизнес готовы. И мы это продемонстрировали в 2014-2015 году. Вспомните, как тогда помогали армии, как все помогали друг другу. И это сейчас не просто вопрос денег, а вопрос вообще человечности, христианских ценностей, как себя вести по отношению к ближнему и по отношению к стране".

"Крупный бизнес обязан сегодня продемонстрировать свою социальную ответственность", – сказал он.

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Яценюк отметил, что видел информацию о закупке медицинских препаратов Фондом Ахметова Рината, об инициативах Виктора Пинчука: "То есть, сейчас это, возможно, положительное соревнования крупного бизнеса – показать, что они помогают гражданам".

"Но такая же работа каждого из нас: помочь ближнему, знакомому. Работодателя – помочь тем людям, которые у него работают. В таком кризисе вся страна должна объединиться", – сказал он.

Напомним, Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" закупил две тысячи экспресс-тестов для диагностики COVID-19. Эта партия направляется туда, где увеличивается количество случаев заболевания, в частности в Черновицкую область. Фонд "Открой Украину" также мобилизует средства для приобретения крупной партии респираторных и защитных масок, дезинфекторов и медицинских защитных костюмов.

Также сообщалось, что Фонд Рината Ахметова экстренно закупает 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса и передает Минздраву.

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