От побед Русланы и "Шахтера" в Турции до 10-миллиардного "магнита": о чем Зеленский говорил с Эрдоганом

Находящийся с официальным визитом в Турции президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Анкару за неизменную поддержку суверенитета Украины, призвал турецкий бизнес инвестировать деньги в Украину и довести товарооборот между двумя странами до 10 млрд долларов в год.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Зеленский заметил, что Украина должна стать "магнитом" для иностранных инвесторов.

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Глава нашего государства рассказал, что речь шла не только об инвестициях в Украину, но и вкладывании Турцией денег в восстановление разрушенного войной Донбасса, а также о проведении осенью в Киеве VIII украинско-турецкого форума.

Завершая свое выступление, Зеленский поблагодарил Эрдогана за теплый прием и напомнил, что Турция подарила Украине несколько ярких побед – триумф певицы Русланы на конкурсе "Евровидения" в 2004-м году и донецкого "Шахтера" в финале Кубка УЕФА в 2009-м – и выразил пожелание, чтобы эта славная традиция продолжалась.

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Напомним, что перед визитом к Эрдогану Владимир Зеленский встретился с представителями украинской и крымскотатарской общин, которым рассказал о важности диаспоры для Украины, но также призвал их к активному участию в "создании новой Украины".

Зеленский поблагодарил обе диаспоры за солидарность с Украиной, поддержку государства в трудные времена и за весомый вклад в становление отношений между Киевом и Анкарой.

Также у Зеленского запланирована встреча со Вселенским патриархом Варфоломеем, а также обсуждение вопросов российской агрессии и военного сотрудничества между Турцией и Украиной.

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