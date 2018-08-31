Шимкив ушел с должности: назначен новый замглавы Администрации президента

Стала известна причина ухода заместителя главы АП, а также им его преемника

Заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив решил покинуть свою должность, а соответствующий указ о его увольнении с должности опубликован на сайте главы государства.

Он написал на своей странице в Facebook, что намерен вернуться в бизнес.

Шимкив. Фото:facebook.com/dmitry.shymkiv

"Я всегда позиционировал себя как политик-технократ, и неоднократно отказывался от продолжения политической карьеры на других должностях. Моей целью была трансформация страны, управление изменениями, содействие процессу реформ, построение процессов и команд, запуск инициатив и продвижения имиджа Украины в мире. Сегодня ключевые реформы и инициативы запущены, 3G и 4G в Украине, созданы и работают Национальный совет реформ и Национальный инвестиционный совет, организованны процессы и обучены люди. И поэтому, выполнив поставленные задачи, я решил вернуться в свою стихию – бизнес", – объяснил он.

Кроме того, указом президента на эту должность уже назначен Сергей Марченко. До недавнего времени он был заместителем министра финансов Александра Данилюка, но после увольнения своего шефа, и Марченко решил уйти из Минфина в начале июля.

Марченко. Фото: facebook.com/sergey.marchenko

Как сообщалось, вчера, 30 августа, Порошенко назначил скандальных судей членами Верховного Суда Украины. Согласно указу главы государства, судьями Верховного суда стали Валентина Симоненко, Виктория Мацедонская, Сергей Слинько.