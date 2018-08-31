Шимкив ушел с должности: назначен новый замглавы Администрации президента

Сегодня, 15:07

Стала известна причина ухода заместителя главы АП, а также им его преемника

Петр Порошенко. Фото: AFP
Петр Порошенко. Фото: AFP

Заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив решил покинуть свою должность, а соответствующий указ о его увольнении с должности опубликован на сайте главы государства.

Он написал на своей странице в Facebook, что намерен вернуться в бизнес.

550964_10151707529402906_1619543059_nШимкив. Фото:facebook.com/dmitry.shymkiv

"Я всегда позиционировал себя как политик-технократ, и неоднократно отказывался от продолжения политической карьеры на других должностях. Моей целью была трансформация страны, управление изменениями, содействие процессу реформ, построение процессов и команд, запуск инициатив и продвижения имиджа Украины в мире. Сегодня ключевые реформы и инициативы запущены, 3G и 4G в Украине, созданы и работают Национальный совет реформ и Национальный инвестиционный совет, организованны процессы и обучены люди. И поэтому, выполнив поставленные задачи, я решил вернуться в свою стихию – бизнес", – объяснил он.

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Кроме того, указом президента на эту должность уже назначен Сергей Марченко. До недавнего времени он был заместителем министра финансов Александра Данилюка, но после увольнения своего шефа, и Марченко решил уйти из Минфина в начале июля.

77_main_new.1532520063Марченко. Фото: facebook.com/sergey.marchenko

Как сообщалось, вчера, 30 августа, Порошенко назначил скандальных судей членами Верховного Суда Украины. Согласно указу главы государства, судьями Верховного суда стали Валентина Симоненко, Виктория Мацедонская, Сергей Слинько.
Порошенко, марченко, администрация президента, Шимкив

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"Сегодня"

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