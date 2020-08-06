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От Зеленского уходит советник, который отвечал за отношения с США

6 августа, 09:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ранее Новиков готовил первый визит главы государства в США

Ранее президент Владимир Зеленский уволил одного своего советника-нардепа, а теперь из президентской команды уходит Игорь Новиков.

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Об этом сообщил сам внештатный советник главы государства в Facebook.

"Прошу уволить меня с должности советника президента Украины... по собственному желанию", – написано в заявлении, которое Новиков опубликовал в соцсети.

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Игорь Новиков – в прошлом футуролог, руководитель украинского филиала Университета сингулярности (Singularity University). Его материнская компания находится в Кремниевой долине в США и учит лидеров использовать технологии для решения глобальных проблем человечества. Новиков – выпускник калифорнийской программы университета. Он участвовал в предвыборной кампании Зеленского, но на публике почти не появлялся. В июле 2019 года президент назначил Новикова своим внештатным советником. Он помогал готовить первый визит Зеленского в США – на Генассамблею ООН, и сам был членом официальной делегации. На данный момент Новиков – один из тех, кто отвечает за украинско-американские отношения.

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А тем временем сам президент отметился неожиданным кадровым решением. 5 августа Зеленский назначил экс-чиновника МВД заместителем главы Офиса президента. Примечательно, что новый помощник Ермака работал в силовых структурах во времена президентства Януковича.

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Владимир Зеленский советник Игорь Новиков

Источник: Сегодня

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