Отец Павла Гриба рассказал, что его сына привезли на суд с температурой

На судебное заседание не явились представитель прокуратуры и переводчик

Фото: facebook.com/UkraineMFA.

Отец Павла Гриба рассказал, что его сына привезли на суд с температурой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/24d/067/5c524d067025d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/24d/067/5c524d067025d.jpg 2019-02-19T00:49:00+02:00 Политика На судебное заседание не явились представитель прокуратуры и переводчик

Политзаключенного Павла Гриба, которому ранее вызвали "скорую" в зал суда, доставили на судебное заседание 18 февраля с повышенной температурой.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал отец политзаключенного Игорь Гриб.

"Сегодня Паша приехал на заседание суда с температурой. Но он сказал, что готов присутствовать на заседании и готов отвечать на те вопросы, которые будут ему поставлены. Потому что уже Притула (свидетель по делу, украинский профессор Василий Притула – прим.) приехал, которого он знает с трех лет, который его постоянно лечил. Но судебное заседание не состоялось. Я считаю, это является целенаправленной и подготовленной акцией со стороны российской стороны", - подчеркнул он.

Игорь Гриб отметил, что на судебное заседание не явились представитель прокуратуры и переводчик – и таким образом заседания "сорвали".

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Как сообщалось, заседание в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону (Россия) по делу незаконно арестованного в РФ украинца Павла Гриба в понедельник, 18 февраля, длилось две минуты.

Отец политзаключенного Игорь Гриб сообщил, что суд отказал матери Павла в свидании с сыном, а также не позволил профессору Притуле осмотреть Павла. Российский суд также отказал украинским дипломатам во встрече с Павлом.

Как рассказывала ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова, узник Кремля Павел Гриб находится на грани жизни и смерти. По ее словам, пленник не обеспечивается полноценным медикаментозным лечением.

Напомним, что 28 августа прошлого года член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях.

Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме.

Важно отметить, что Павел страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

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