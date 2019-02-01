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21-летнему политзаключенному украинцу вызвали "скорую" в зал суда

Сегодня, 19:21

Узник Кремля в очередной раз заявил, что из-за болей в животе не может участвовать на судебном заседании

Фото: Игорь Гриб/Facebook
Фото: Игорь Гриб/Facebook.
21-летнему политзаключенному украинцу вызвали "скорую" в зал суда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/659/294/5c4659294edfc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/659/294/5c4659294edfc.jpg Украина Узник Кремля в очередной раз заявил, что из-за болей в животе не может участвовать на судебном заседании

Во время судебного процесса над украинским политзаключенным Павлом Грибом в России украинец рассказал, как в ходе досудебного следствия следователи "выбивали" из него показания, рассказал его отец.

"Сегодня состоялось судебное заседание. Третий раз подряд Павел заявил о невозможности участия в судебном заседании в связи с сильными болями в животе и сильной головной болью", – сказал Игорь Гриб.

По словам отца политзаключенного, суд не принял во внимание слова его сына, но вызвал медиков, которые поставили Павлу укол обезбаливающего, и "посоветовали 15 минут полежать".

"Суд на это не обратил внимание и продолжил заседание", – рассказал отец политзаключенного.

Также в ходе заседания Павел Гриб заявил о применении к нему "мер физического и психологического воздействия оперативными работниками или следователями, видимо, в Краснодаре во время досудебного следствия с целью выбивания из него показаний".

В ответ на это суд постановил провести расследование, в связи с чем следующее судебное заседание состоится ориентировочно 18 февраля.

Кроме того, Игорь Гриб сообщил, что по инициативе матери парня его семья за собственные средства провела медицинское обследование, в ходе которого было сделано заключение о реальном состоянии здоровья Павла.

"Эти материалы были судом приложены к делу. И суд не возражает об участии в следующем заседании украинского профессора Василия Притулы", – рассказал он.

Напомним, ранее Игорь Гриб заявил, что без срочной медицинской помощи в специализированном медицинском учреждении, которого нет в Ростове-на-Дону, его сын может умереть.

Как сообщали, по словам адвоката Гриба, Марины Дубровиной, ее подзащитный практически ослеп.

Также мы писали об обеспокоенности Вашингтона новостями о состоянии здоровья узника Кремля и призывах США оказать ему должное лечение.

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Тег политзаключенные, агрессия России, военнопленные, Павел Гриб

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Источник:

УНИАН

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