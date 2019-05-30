Отмена внеочередных выборов Рады: эксперт оценил вероятность

Шансы на то, что Конституционный суд примет решение, отменяющее выборы, – не более 30%

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Политолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко рассказал, есть ли вероятность отмены внеочередных выборов в Верховную Раду.

"Да, это было политическое решение президента, и политическое решение большинства парламентских сил – принять президентское решение и идти на выборы. Но приняли это решение не все – потому и есть обращение в Конституционный суд, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко. – Но исходя из того, как все занялись выборами, никто не ожидает, что суд отменит выборы. Все побежали, все формируют списки, все занимаются выборами. Поэтому относительно будущего решения суда - это даже не мое мнение, а мнение партийных лидеров, мнение спонсоров партий, которые уже сегодня тратят миллионы на эти выборы", – говорит эксперт.

По мнению Андрея Еременко, шансы на то, что Конституционный суд примет решение, отменяющее выборы, – не более 30%.

"Если он принимает такое решение, то есть большие шансы на то, что процесс внеочередных выборов будет остановлен, и выборы пройдут осенью. Но факт: даже после решения КС сроки выборов будут предметом политических торгов. Я бы после такого решения дал 50% на то, что выборы пройдут осенью", – говорит Андрей Еременко.

Как известно, указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и проведении внеочередных выборов 21 июля президент Владимир Зеленский подписал 21 мая. Указ вступил в силу 23 мая, и буквально на следующий день в Украине стартовал избирательный процесс.

Подробнее о возможной отмене внеочередных парламентских выборов читайте в материале сайта "Сегодня" – "Внеочередные выборы Рады: кто и как может их отменить".

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