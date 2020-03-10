"Отношение к Украине неоднозначное": что будет, если Трамп снова победит в США

Отношение Дональда Трампа к Украине не изменится в случае его победы на выборах и переизбрания на посту президента США. Если и будет помощь нашей стране, то с большими потугами – как это было и ранее в случае с оружием или деньгами. Такое мнение высказали эксперты в материале "Кандидаты в президенты США: кто больше любит Украину".

На позицию Трампа по отношению к Украине влиял целых ряд факторов. Во-первых, изначально симпатизирующего Путину американского президента тяготила необходимость решать проблему, которую не он создал. Во-вторых, снова-таки, изначально Трамп, будем говорить прямо, считал отношения с Россией более важными и выгодными для США, нежели с Украиной. Бизнесмен до мозга костей, он прежде всего просчитывал выгоды, в том числе финансовые, которые могли получить США от "дружбы" с тем или иным государством. И Украина здесь, конечно, никак не могла конкурировать с Россией.

"Представители Республиканской партии, в частности, и Трамп, всегда считались таким более консервативным крылом американской политики. И, по идее, после его победы над демократом Хиллари Клинтон, стоило ожидать более активной помощи Украине, в том числе военной помощи, более активного давления на Россию. Но, как мы видим, этого не произошло. Точнее, произошло, скорее, вопреки желанию Трампа, чем благодаря. Поэтому, думаю, в случае победы действующего президента ни его риторика, ни его политика в отношении Украины, России, украинско-российского конфликта не изменятся", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Максим Джигун.

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Однако обвинения в связях с Москвой, скандал с российским вмешательством в выборы, давление демократов и республиканцев стали для Трампа факторами, вынудившими вести более осторожную политику по отношению к России. И оказывать более активную поддержку Украине. Образно говоря, чтобы продемонстрировать, что он не "пророссийский" политик, Трампу необходимо было стать "проукраинским".

"Отношение к Украине у Трампа неоднозначное и противоречивое по разным причинам. Тем не менее, именно при Трампе мы получили "Джавелины", другое оружие. Республиканцы и Трамп заняли более последовательную и решительную позицию по поставкам вооружений, чего не было при Обаме", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

Напомним, в США сейчас в самом разгаре предвыборная гонка. И если у республиканцев все понятно – кандидатом на втором срок пойдет Трамп, то у демократов несколько человек хотят побороться за президентское кресло. За право быть выдвинутым летом единым кандидатом от Демпартии схлестнулись сенатор от Вермонта Берни Сандерс, экс-вице-президент Джо Байден, миллиардер и медиамагнат Майкл Блумберг, а также не потерявшая надежды сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. Борьба завязалась нешуточная. Однако в рамках недавнего "супервторника" в США неожиданно для всех вышел вперед Байден.

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