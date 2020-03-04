"Супервторник" в США: триумф Байдена, разочарование Блумберга

Во вторник, 3 марта, в Соединенных Штатах состоялись наиболее массовые праймериз в нынешней президентской кампании – так называемый "супервторник". Предварительные выборы прошли сразу в 14 штатах и на одной территории США. И если для республиканцев вопрос кандидата решен окончательно и бесповоротно – действующий президент Дональд Трамп является безальтернативным кандидатом, – то у демократов все гораздо сложнее. За право быть выдвинутым летом единым кандидатом от Демпартии схлестнулись сенатор от Вермонта Берни Сандерс, экс-вице-президент Джо Байден, миллиардер и медиамагнат Майкл Блумберг, а также не потерявшая надежды сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. Борьба завязалась нешуточная.

Большая перегруппировка

Еще до решающего сражения в списке кандидатов от Демпартии произошли масштабные изменения. Масштабные не по числу, а по степени влияния на последующие события. Толчком для них послужили праймериз в Южной Каролине, состоявшиеся 29 февраля. Именно на выборы в этом штате сделал основную ставку Джо Байден. Проигрыш в Южной Каролине, по сути, если не ставил бы крест на президентских амбициях политика окончательно, то до крайности осложнил бы для Байдена борьбу.Небольшая иллюстрация: не дождавшись даже начала подсчета голосов кокусов в Айове 3 февраля (которые, к слову, Байден с треском проиграл), экс-вице-президент помчался на встречу с избирателями Южной Каролины. Байден исколесил штат вдоль и поперек и не прогадал: имея перед праймериз в Южной Каролине всего 15 голосов выборщиков и занимая по этому показателю четвертое место, 29 февраля экс-вице-президент торжествовал. Уверенная победа и целых 36 голосов выборщиков вывели его на второе место, вплотную приблизив к лидировавшему до этого Берни Сандерсу. Последнему не помогло даже то, что в его пользу республиканцы провели в штате "спецоперацию".

"Поскольку в Южной Каролине праймериз у демократов открытые, то есть голосовать на них может любой, республиканцы призывали своих сторонников приходить и голосовать за Сандерса. Потому что это наиболее удобный кандидат для Трампа, с одной стороны. И этим они его компрометируют перед избирателями-демократами – с другой", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" аналитик Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

Рывок Байдена запустил процессы перегруппировки. В пользу экс-вице-президента снялись сразу два кандидата: Эми Клобушар и Пит Буттиджич. Сенатор от Миннесоты Клобушар до праймериз в Южной Каролине всего на пару голосов отставала от Байдена. Но более важным было то, что Миннесота был одним из штатов, в котором праймериз проходили в "супервторник". Команда Клобушар тотчас включилась в работу на Байдена, что во многом определило его позиции в Миннесоте.

Что касается Буттиджича, то его поддержка добавила голосов Байдену не в одном штате. Открытие нынешних выборов Буттиджич, выиграв кокусы в Айове и придя нос к носу с Сандерсом на праймериз в Нью-Гемпшире, имел уверенное второе место в гонке. Правда, это было лишь ее начало, а опросы по стране не сулили молодому политику перспектив.

"На мой взгляд, то, что Буттиджич снялся с выборов, – ошибка демократов. Мне он чем-то напоминал Обаму, который также выделялся из когорты партийной элиты, бросил вызов традиционным представлениям о политике и победил. Считаю, что у Буттиджича, в отличие от других кандидатов, были реальные шансы победить Трампа. Но его поддержка, разумеется, серьезно помогла Байдену", – рассказал политический эксперт Центра "Инполит" Максим Джигун.

Далеко не лишней была и поддержка Байдена со стороны популярного в Техасе бывшего сенатора Бето О’Рурка. Как раз в Техасе (втором крупнейшем штате супервторника, 228 голосов избирателей) позиции Байдена были гораздо слабее, чем у его оппонента Сандерса. Поддержка Бето О’Рурка помогала выровнять ситуацию.

Впрочем, наиболее важной все же была тенденция. Которая демонстрировала и политикам из Демпартиии, и избирателям: умеренная часть партии, по сути, ее костяк и основа, объединяется вокруг Байдена.

Ошибка Блумберга

Впрочем, на арену до "супервторника" не выходил еще один сильный конкурент Сандерса и Байдена – Майкл Блумберг. Миллиардер и медиамагнат, многолетний мэр Нью-Йорка сознательно отказался от участия в праймериз и кокусах февраля, все силы и средства бросив на "завоевание" штатов "супервторника". Причем средства, скажем так, не маленькие: по информации американских СМИ, Блумберг вложил в кампанию в этих штатах полмиллиарда долларов.

Цель Блумберга просматривалась легко: единым рывком отодвинуть в сторону Байдена, став для партийных элит безальтернативным оппонентом Сандерса. А уж затем его деньги и поддержка партэлит (которые Сандерса не считают "своим") помогли бы ему одержать окончательную победу и стать кандидатом в президенты от демократов. По информации американских СМИ, параллельно с массированной кампанией в штатах "супервторника" Блумберг активно вел переговоры с влиятельными членами Демпартии, пытаясь убедить их выступить на его стороне. Ключевым месседжем Блумберга как в ходе этих переговоров, так и в ходе агитации среди населения стало утверждение, что Байден слаб и не может выиграть у Трампа. В отличие от него, Блумберга. И эксперты считают, что, как минимум, часть правды в этом есть.

"По моему субъективному мнению, лишь Блумберг способен выиграть у Трампа, поскольку является его полным антиподом. Да, он, как и Трамп, миллиардер, но миллиардер совсем другого пошиба, настоящий филантроп. Проблема в том, что в Демпартии боятся, что Блумберг подомнет под себя партию, как это сделал с республиканцами Трамп", – говорит Петр Бурковский.

Такого же мнения придерживается и ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Андрей Мартынов.

"Пока кажется, что наиболее "неудобным" кандидатом от демократов для Трампа есть Блумберг. Ведь Майкл – фактическое "альтер-эго" Дональда. Теоретически Блумберг имел бы лучшие шансы консолидировать "нелевых" демократов и на съезде в июле 2020-го победить Сандерса. Тогда шансы Блумберга и Трампа зависели бы от состояния американской экономики. Коронавирус уже негативно сказался на состоянии мировой экономики и может подорвать положительные месседжи кампании Трампа о небывалом экономическом росте", – отметил Андрей Мартынов в комментарии сайту "Сегодня".

Однако праймериз в Южной Каролине разрушили планы Блумберга. Байден накануне "супервторника" смог доказать, что не является "сбитым летчиком". И это серьезно подорвало шансы миллиардера на лидирующие позиции по результатам "супервторника". Возможно, отказ Блумберга от участия в первых праймериз был его стратегической ошибкой.

Триумф Байдена

Напомним, что для общей победы на съезде демократов, который состоится летом, кандидату необходимо набрать 1991 голос выборщиков. 1344 из них "разыгрывались" именно в "супервторник". Главным "призом" выступала Калифорния – штат, который представляют сразу 415 выборщиков. Далее следовал Техас с 228 делегатами, Северная Каролина (110), Вирджиния (99), Массачусетс (91). Впрочем, во время праймериз для кандидатов важен каждый голос.

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К утру среды ввиду большой разницы во времени между восточным и западным побережьем США, а также из-за того, что голосование в Калифорнии продлили "про просьбам трудящихся" (на избирательных участках скопились большие очереди), общие результаты "супервторника" еще не были известны. Однако даже предварительные указывали на оглушительную победу вице-президента Джона Байдена.

На 9:30 часов утра по Киеву Байден уверенно лидировал в 8 штатах. Но что более важно, он практически взял Техас (второй по численности делегатов штат, который эксперты практически безоговорочно отдавали Сандерсу). И, хотя результаты здесь не окончательны, СМИ уже объявили о победе Байдена. Также полной неожиданностью стало лидерство Байдена в Массачусетсе – родном штате Элизабет Уоррен. Она здесь стала лишь третьей, уступив и Сандерсу.

"Ребята, все выглядит очень хорошо... Всего несколько дней назад пресса и эксперты объявили нашу кампанию мертвой! Я здесь, чтобы сообщить, что мы очень даже живы. И не заблуждайтесь – эта кампания отправит Дональда Трампа в утиль", – заявил Байден, выступая перед ликующими избирателями в Лос-Анджелесе.

Что касается Сандерса, то он ожидаемо победил с большим разрывом в родном Вермонте, а также Колорадо и Юте. Скорей всего, он получит и суперприз – Калифорнию. При этом его победа в этом штате не будет безоговорочной. Так, по предварительным данным (по результатам подсчета 40% голосов), у Сандерса в Калифорнии было 30,7%, Байдена – 21%.

"Супервторник" стал настоящим кошмаром для Уоррен, которая, как уже упоминалось выше, стала лишь третьей в родном штате. И огромным разочарованием для Майкла Блумберга, чьи колоссальные вложения в кампанию не оправдались.

Блумберг смог победить лишь в Американских Самоа, получив 4 делегатов из 6, представляющих территорию. Он идет третьим в 9 штатах, включая Калифорнию (16,6% при подсчитанных 40% голосов) и Техас (15,3% при 83% подсчитанных). Но не более. Когда ситуация стала более-менее понятной, Блумберг заявил, что обдумает вариант выхода их кампании. По информации американских СМИ, в штабе миллиардера крайне разочарованы результатами.

Борьба продолжается

Как бы там ни было, "супервторник" выявил явных фаворитов кампании. При этом Байден, буквально "восставший из пепла", получил огромное психологическое преимущество над Сандерсом. Разумеется, последний не сложит руки. Однако, учитывая, что партактив Демпартии, и ранее поддерживавший Байдена, теперь утроит усилия в его поддержку, перспективы Сандерса довольно мрачны. Впрочем, на этот счет есть разные мнения.

"Шансы Сандерса остаются высокими. Показательно, что избирательный фонд Сандерса главным образом сформирован за счет взносов крупнейших компаний американского военно-промышленного комплекса. Который, как видим, не считает его неконтролируемым "леваком", как утверждала антисандерсовская пропаганда. Риторика Сандерса об отмене обслуживания кредитов студентов и расширении программ медицинского страхования на самом деле немного "левее" курса Барака Обамы. Элизабет Уоррен призвана сдерживать пыл Сандерса, но, возможно, до конца текущей недели она сойдет с дистанции, ведь она не выиграла праймериз ни в одном штате", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Андрей Мартынов.

При этом, по его словам, Блумберг остается приемлемой альтернативной для тех демократов, которые после скандалов вокруг Байдена не готовы поддерживать последнего.

"Вообще-то Блумберг ранее говорил, что будет биться в праймериз до последнего штата. Я думаю, он человек слова и он действительно пойдет до конца. Но если он в итоге к лету будет серьезно уступать Сандерсу и Байдену, он поддержит последнего. Что же касается Уоррен, несмотря на то, что у них одна риторика с Сандерсом, она является представителем истеблишмента Демпартии. А также выдвиженцем Демпартии, призванным играть на поле Сандерса. Впрочем, я не исключаю, что она может поддержать его, но это будет означать конец ее карьеры, как минимум в Демпартии. Ей этого не простят", – отмечает Петр Бурковский.

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