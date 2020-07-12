Отношения испортились не из-за Крыма: Путин сделал заявление об Украине

После недавнего циничного заявления о Крыме президент РФ Владимир Путин снова "отличился". Хозяин Кремля не считает, что отношения между Россией и Украиной испортились из-за аннексии полуострова.

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Об этом он заявил в эфире одного из российских телеканалов, передает ТАСС.

"То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом, в принципе, не связано", – сказал он и выразил уверенность, что "эта пена (негатив в отношениях двух стран. – Ред.) рано или поздно схлынет".

Говоря о начале российской агрессии против Украины в 2014 году, хозяин Кремля назвал Революцию Достоинства государственным переворотом.

"И с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ними разошлись. Но только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот", – сказал Путин.

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Как сообщали новости "Сегодня", 26 февраля на Форуме Age Of Crimea Forum 2020 президент Украины сделал одно важное заявление об оккупированном полуострове. Зеленский четко дал понять, что Крым не будут разменивать ради мира на Донбассе.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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