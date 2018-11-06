Отставка генпрокурора Луценко: два возможных варианта развития событий

В связи с заявлением генерального прокурора Юрия Луценко об отставке, есть два варианта дальнейшего развития событий вокруг должности главы ГПУ.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Первый вариант: в предвыборный год для президента Петра Порошенко и в целом для властей не очень выгодно лишиться лояльного генерального прокурора, поскольку надо понимать, что вряд ли сейчас Юрию Витальевичу найдут замену – кандидатуру, которая будет лояльной или не менее лояльной к главе государства, чем Луценко. Понятно, что для властей это абсолютно невыгодно. Потому что Юрий Луценко неплохо вписывается в имеющуюся властную парадигму и он абсолютно выгоден для Банковой в первую очередь. Поэтому я рассматриваю это (заявление об отставке. – Авт.) в данном контексте больше как пиар генпрокурора. Он прекрасно понимает, что процедура выглядит таким образом, что президент должен подать внесение об отставке в парламент, а Верховная Рада должна за него проголосовать. Есть понимание того, как это было продемонстрировано сегодня на сигнальном голосовании, парламент, скорее всего, не примет решения об отставке Луценко. Другая сторона: учитывая большой политический резонанс и возмущение в связи со смертью активистки Екатерины Гандзюк и нерасследованием дел против других активистов, может рассматриваться такой вариант, что увольнение генпрокурора будет своего рода "сакральной жертвой", – подчеркнул он.

Эксперт объяснил, что отставкой главы ГПУ могут показать, что к властям не может быть никаких претензий, мол, они демократично, свободно и абсолютно правовым путем признали, что не справились, признали свою ошибку, "и как президент говорит, что он признает некоторые ошибки и просит прощения, так именно принесут извинения в этой ситуации, а потом скажут, вот, мы этого генпрокурора отправляем в отставку".

"Но пока президент Украины не определился с новой кандидатурой, могут предложить оставить генпрокурора в статусе исполняющего обязанности или дадут статус "и.о." кому-то из сегодня действующих замов генпрокурора, который будет лоялен к Банковой. То есть даже если будет такое увольнение, то маловероятно появление замены – нового генпрокурора. По крайней мере до выборов. Подчеркиваю, что избирательный сезон чрезвычайно важен и терять своего человека на должности генпрокурора – крайне невыгодно для власти. Поэтому думаю, что скорее всего, один из этих сценариев выглядит вероятным. Но более реальным является то, что Юрий Витальевич останется на своем посту и будет дальше работать", – резюмировал эксперт.

Как сообщалось, 6 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в парламенте, сделал громкое заявление. Рапортуя о расследовании производства об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, генпрокурор заявил, что подаст президенту заявление об отставке.

Подробнее о скандале с отставкой генпрокурора читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Заявление Луценко об отставке: все, что нужно знать".