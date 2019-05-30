Отставка Гройсмана и гражданство для иностранных воинов: чем займется Рада
Рабочий день у депутатов будет напряженным – на повестке не только отставка правительства
Сегодня у депутатов в Верховной Раде будет напряженный рабочий день. Планируется рассмотрение отставки премьер-министра Владимира Гройсмана, а также ряд ратификаций международных договоров налоговый блок вопросов, предоставление гражданства добровольцам-иностранцам участникам войны на Донбассе.
Так, после одобрения профильным комитетом парламента, депутатам рекомендовано рассмотреть вопрос отставки правительства (в случае увольнения Гройсмана автоматический в отставку идет и весь состав Кабмина).
Также депутатам предлагается заняться вопросом предоставления гражданства добровольцам из других стран, которые воюют за Украину на Донбассе. Соответствующий законопроект № 3433 также предусматривает предоставления разрешения на временное проживание на территории Украины.
Также в повестке законопроекты относительно предоставления отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты; вопрос о назначении на должность члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Депутатам также предлагается поддержать проект постановления об Обращении Рады к ООН, ПАСЕ, ПА НАТО, ПА ОБСЕ, национальных парламентов государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации. Кроме того, на повестке будет стоять ряд ратификаций международных договоров.
В сессионный зал для повторного рассмотрения будет внесен законопроект с предложениями президента Украины о защите экономической конкуренции.
Следите за онлайном сайта "Сегодня", как Гройсмана будут отправлять в отставку.
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