Отставка премьера Украины: есть ли у "Слуги народа" новые кандидатуры

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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В парламентской фракции "Слуга народа" еще не обсуждались кандидатуры на должность премьер-министра в случае отставки Алексея Гончарука. Об этом сайту "Сегодня" сказал народный депутат Александр Качура.

"Пока этот вопрос не обсуждался. Давайте пока разберемся с отставкой", – сказал нардеп.

При этом, как сообщалось, сам Качура намерен поддержать отставку премьера, если такое заявление поступит в парламент.

"Если заявление зайдет согласно парламентским процедурам, я лично буду голосовать за отставку. У нас нет крепостного права. И если такое желание высказывает премьер, мы, считаю, его должны удовлетворить", – сказал Александр Качура.

Напомним, что Гончарук решил сложить полномочия по собственному желанию на фоне скандала со "слитыми" в СМИ аудиозаписями с правительственных заседаний, на которых глава правительства нелицеприятно отзывается о президенте Зеленском, а себя называет "профаном в экономике". Подробнее о случившемся – в видеосюжете:

Новости "Сегодня" внимательно следят за событиями вокруг отставки украинского премьера. Более подробно об этом читайте в специальной хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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