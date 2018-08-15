Ответ Запада на агрессию РФ стал неожиданностью для Путина – Волкер

Сегодня, 10:11

Страны Запада поняли, что не могут больше игнорировать российскую агрессию и должны противодействовать ей

Курт Волкер. Фото: архив
Курт Волкер. Фото: архив

Политика сдерживания России странами Запада с помощью санкций была неожиданной для Кремля. Об этом заявил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Путин ожидал, что реакция Запада на его действия в Украине будет незначительной. В случае с Крымом он оказался прав – не было значительной реакции. Были определенные санкции, но в них не было много силы. Только когда российская оккупация коснулась восточной Украины – Запад пошел дальше и начал действовать. Изменилось и отношение многих стран западной Европы в отношении России ", - заявил Курт Волкер.

По его мнению, страны Запада поняли, что не могут больше игнорировать российскую агрессию и должны противодействовать ей.

"Такая политика продолжается более четырех лет, и думаю, что это было неожиданным для России. Санкции имели сдерживающий эффект", – добавляет спецпредставитель США.

По словам Волкера, Россия начинает понимать, что нельзя быть империей и иметь хорошие отношения с соседями одновременно.

"Грузинский урок (войны 2008 года. – Ред.), который повлиял на войну в Украине, Россия почувствовала, что она может это делать – использовать военные силы на чужой территории, вмешиваться в управление другими странами", – говорит Волкер. По его убеждению, Запад должен изменить этот урок для Москвы.

"Если Россия оккупирует украинскую территорию и аннексирует Крым, то мы должны говорить: "Нет, это не работает, у вас ничего не получится успешно. Результатом будут санкции, изоляция со стороны США и Европейского Союза. Это повлияет на российские интересы. Вы просто не можете продолжать это делать". Затем, нам нужно найти решение, как Россия может прийти к миру и пониманию с независимой Украиной, решить конфликт", - заявляет Волкер.

Ранее Волкер заявил, что Россия пытается скрыть от мира катастрофу, которую создала на Донбассе.

Напомним, спецпредставитель США также заявлял, что урегулирование ситуации на Донбассе зависит от решения России по допуску миротворцев ООН на восток Украины – без ее согласия войну закончить не получится.
Россия, Путин, санкции, Волкер

Вы сейчас просматриваете новость "Ответ Запада на агрессию РФ стал неожиданностью для Путина – Волкер". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Голос Америки

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свободное мнение

Майкл Карпентер: Трамп может рассмотреть вариант "продажи" интересов Украины

11 Июля, 10:54

Украина

Ситуация на Донбассе катастрофическая. Фото: архив

"Разочарованы почти все": Волкер объяснил ситуацию в "Л/ДНР"

12 Июля, 05:10

Немецкий журналист удивлен, что местные жители не протестуют против боевиков, а Волкер дал ему четкий ответ
Загрузка...

Донбасс

фото GETTY

Волкер рассказал, сколько российских танков на Донбассе

11 Июля, 23:25

По словам спецпредставителя, там танков больше, чем у Великобритании, Франции и Германии вместе взятых

Политика

Фото: AFP

"Подливает масла в огонь": Захарова ответила Волкеру по Донбассу

13 Июля, 11:05

Американский дипломат четко описал ситуацию на востоке Украины, а России заколола правда в глаза и в ход пошли оправдания

Политика

Курт Волкер. Фото: flickr.com посольство США в Украине

Референдума на Донбассе быть не может: Волкер объяснил переговоры Трампа и Путина

24 Июля, 17:04

Американский дипломат рассказал, чем для Украины закончилась встреча президентов США и РФ

Политика

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

В переговорах по Донбассу может появиться новый человек: Волкер приоткрыл карты

24 Июля, 17:38

Американский дипломат рассказал о вероятности новой встречи с Сурковым

Политика

Донбасс. Фото: AFP

В США объяснили, что мешает закончить войну на Донбассе

24 Июля, 17:53

Курт Волкер рассказал, чего не хватает на востоке Украины для урегулирования конфликта

Донбасс

фото GETTY

Волкер: Украине стоит продлить действие закона об особом статусе Донбасса

25 Июля, 03:45

По его мнению, закон был принят, но не было применения этого закона

Украина

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Волкер рассказал, чего Украина добилась за год

25 Июля, 04:30

Также он отметил, что раньше международная позиция была аморфной 

Политика

Курт Волкер. Фото: скриншот

"Крымская декларация" США и новые заявления Волкера по Украине: главные новости недели

28 Июля, 10:38

А тем временем прошли новые переговоры по ситуации на Донбассе в Минске и Берлине
Загрузка...