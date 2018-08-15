Ответ Запада на агрессию РФ стал неожиданностью для Путина – Волкер

Страны Запада поняли, что не могут больше игнорировать российскую агрессию и должны противодействовать ей

Политика сдерживания России странами Запада с помощью санкций была неожиданной для Кремля. Об этом заявил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Путин ожидал, что реакция Запада на его действия в Украине будет незначительной. В случае с Крымом он оказался прав – не было значительной реакции. Были определенные санкции, но в них не было много силы. Только когда российская оккупация коснулась восточной Украины – Запад пошел дальше и начал действовать. Изменилось и отношение многих стран западной Европы в отношении России ", - заявил Курт Волкер.

По его мнению, страны Запада поняли, что не могут больше игнорировать российскую агрессию и должны противодействовать ей.

"Такая политика продолжается более четырех лет, и думаю, что это было неожиданным для России. Санкции имели сдерживающий эффект", – добавляет спецпредставитель США.

По словам Волкера, Россия начинает понимать, что нельзя быть империей и иметь хорошие отношения с соседями одновременно.

"Грузинский урок (войны 2008 года. – Ред.), который повлиял на войну в Украине, Россия почувствовала, что она может это делать – использовать военные силы на чужой территории, вмешиваться в управление другими странами", – говорит Волкер. По его убеждению, Запад должен изменить этот урок для Москвы.

"Если Россия оккупирует украинскую территорию и аннексирует Крым, то мы должны говорить: "Нет, это не работает, у вас ничего не получится успешно. Результатом будут санкции, изоляция со стороны США и Европейского Союза. Это повлияет на российские интересы. Вы просто не можете продолжать это делать". Затем, нам нужно найти решение, как Россия может прийти к миру и пониманию с независимой Украиной, решить конфликт", - заявляет Волкер.

Ранее Волкер заявил, что Россия пытается скрыть от мира катастрофу, которую создала на Донбассе.

Напомним, спецпредставитель США также заявлял, что урегулирование ситуации на Донбассе зависит от решения России по допуску миротворцев ООН на восток Украины – без ее согласия войну закончить не получится.