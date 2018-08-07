Россия пытается скрыть от мира катастрофу, которую создала на Донбассе – Волкер

Россия и ее силы постоянно блокируют Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в нарушение своих обязательств

Россия пытается скрыть созданную ее силами гуманитарную и экономическую катастрофу на Донбассе. Об этом в Twitter заявил специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер.

"Россия и ее силы постоянно блокируют Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в нарушение своих обязательств. Россия не хочет, чтобы мир увидел, что она создала гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофу на Донбассе. Пришло время для мира в Украине", – заявил Волкер.

Так спецпредставитель США прокомментировал сообщения ОБСЕ о том, что боевики ограничивают доступ на оккупированную часть Донбасса.

Ранее Курт Волкер заявил, что урегулирование ситуации на Донбассе зависит от решения России по допуску миротворцев ООН на восток Украины – без ее согласия войну закончить не получится.

Он отметил, что на Донбассе уже давно не было прогресса в урегулировании ситуации, так как Россия "застряла в своей позиции", что миротворцы должны быть охранниками для наблюдателей ОБСЕ.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выход и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. Однако президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.