Ответственность ложится на Кремль: в США выступили с жестким заявлением о Донбассе

Недавно США выступали с жестким заявлением относительно военного призыва в оккупированном Крыму, теперь же жестко осадили Москву за агрессию против Украины на Донбассе, препятствование работе международных наблюдателей и нежелание урегулировать конфликт. Об этом заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене представитель США Джеймс Гилмор, сообщает пресс-служба американского представительства в этой организации.

Он призвал членов ОБСЕ не заблуждаться в том, что конфликт на востоке Украины якобы является "внутренним", как это преподносит Москва. Российские власти развязали этот конфликт в попытке вернуть Украину под свое влияние, отметил дипломат.

"Факт заключается в том, что так называемые марионеточные власти на подконтрольной России территории Восточной Украины не существовали бы без прямой поддержки Москвы. Эти силы опираются на российскую технику и оружие, которые никогда не состояли на вооружении украинских военных. Многочисленные СМИ и неправительственные организации задокументировали наличие в Украине высокотехнологичных систем радиоэлектронной борьбы, танков и зенитно-ракетных батарей, которые могли быть получены только из России. Как мы видели во время заседания Постоянного совета на прошлой неделе, Россия пойдет на многое, чтобы переложить вину за этот конфликт на Украину и другие государства-участники. Вся тяжесть ответственности за этот конфликт ложится на Кремль. Ни Соединенные Штаты, ни Украина, ни какой-либо другой член этого Постоянного совета не несут ответственности за конфликт на востоке Украины или за оккупацию и попытку аннексии Крыма", – заявил Гилмор.

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Американский дипломат отметил, что Россия на Донбассе под предлогом пандемии и связанных с ней ограничений препятствует работе ОБСЕ, не пропуская патрули миссии ОБСЕ. Также он возмущен, что боевики открывают огонь вблизи патрулей.

"Мы не потерпим усилий, направленных против членов этой миссии, будь то огонь из стрелкового оружия, артобстрелы или тонко завуалированные угрозы со стороны вооруженных представителей сил, возглавляемых Россией", – подчеркнул представитель США.

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В конце своего выступления он еще раз указал, что санкции за Донбасс и Крым против России будут оставаться до тех пор, пока Москва не выполнит Минские соглашения и не освободит украинский полуостров.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно проходило заседание Совбеза ООН по вопросу защиты гражданских лиц в вооруженных конфликтах. Дошло до того, что Россия шантажировала ООН, заявив – "без снятия санкций не будет прекращения огня".

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Смотрите также интервью с экс-советником Путина Андреем Илларионовым: "Пока Путин в Кремле, переговоры по Донбассу не могут быть успешными".

Андрей Илларионов Видео: Сегодня

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