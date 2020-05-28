"Без снятия санкций не будет прекращения огня": Россия шантажировала ООН

В среду, 27 мая, российская делегация заявила на заседании Совбеза ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах, что без снятия санкций не будет глобального прекращения огня.

Об этом заявил пресс-секретарь Постоянного представительства при ООН Олег Николенко.

"Тот момент, когда российская делегация откровенно заявляет на заседании Совбеза ООН, что без снятия санкций не будет глобального прекращения огня. Ранее мы слышали только то, что санкции мешают гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. Не помогло, поэтому решили вернуться к старым практикам – шантажу", - написал украинский дипломат на страничке в Facebook.

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По его словам, заявление РФ объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других местах, где Россия является стороной конфликта.

"Но мы хорошо знаем, что даже если санкции теоретически будут отменены, прекращение огня не будет. Русские всегда найдут повод для продолжения агрессивной политики", - подчеркнул Николенко.

Ранее представительство Украины в ООН призвало Россию прекратить боевые действия и начать выполнять свои обязательства по Донбассу.

Напомним, недавно Верховная Рада обратилась к Западу из-за попыток России избавиться от санкций. Депутаты призывают международное сообщество противодействовать дезинформации и попыткам Российской Федерации избежать ответственности за грубые продолжающиеся нарушения международного права.

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