Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,67

Ответы Волкера о давлении Трампа на Украину опубликуют

5 ноября, 15:42

Стенограмма показаний бывшего спецпредставителя США по Украине станет достоянием общественности

Курт Волкер. Фото: REUTERS/Carlos Jasso

Курт Волкер. Фото: REUTERS/Carlos Jasso

Вслед за публикацией стенограммы показаний, которые экс-посол США в Украине Мэри Йованович дала по делу об импичменте президента Дональда Трампа, будут обнародованы и ответы в Конгрессе других членов Белого дома.

В частности, как сообщил глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф, речь идет о бывшем спецпредставителе Госдепартамента по Украине Курте Волкере и американском после в ЕС Гордоне Сондленде.

Читайте также: Трамп, Зеленский и импичмент: чем закончится острый политический кризис в США

Реклама

Напомним, что первый дал показания комитетам по иностранным делам, разведки и наблюдения 3 октября, тогда как Сондленд, который является одним из главных доноров предвыборной кампании Трампа, выступил 17 октября.

В тренде
Презентация бюджета-2020, "Балтик+" в Киеве и Европейская газовая конференция: топ-темы дня

Стенограммы их свидетельств станут достоянием общественности 5 ноября.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент сообщил, что именно Волкер, Сондленд, а также министр энергетики США Рик Перри занимались американской политикой в отношении Украины. В то же время Госдепартамент, включая госсекретаря Майка Помпео, получил указание не вмешиваться и не препятствовать их работе.

Поводом для импичмента Трампу стал скандал после его июльского телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, в котором на последнего якобы оказывалось давление с целью начала расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

импичмент расследование Курт Волкер Гордон Сондланд

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луценко подала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа – СМИ
Луценко подала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа – СМИПолитика
"Драка" Богдана и Баканова: у Зеленского сделали заявлениеПолитика
Пристайко прокомментировал присутствие российского депутата в Золотом
Пристайко прокомментировал присутствие российского депутата в ЗолотомПолитика
"Бюджет развития и безопасности": Гончарук рассказал о главной смете страныЭкономика
У Путина сделали заявление по захваченным украинским кораблям
У Путина сделали заявление по захваченным украинским кораблямПолитика
Песков заявляет, что Путин готов к
Песков заявляет, что Путин готов к "нормандскому саммиту"Россия

Новости партнеров

Loading...
загрузка...