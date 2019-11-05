Ответы Волкера о давлении Трампа на Украину опубликуют

Курт Волкер. Фото: REUTERS/Carlos Jasso

Вслед за публикацией стенограммы показаний, которые экс-посол США в Украине Мэри Йованович дала по делу об импичменте президента Дональда Трампа, будут обнародованы и ответы в Конгрессе других членов Белого дома.

В частности, как сообщил глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф, речь идет о бывшем спецпредставителе Госдепартамента по Украине Курте Волкере и американском после в ЕС Гордоне Сондленде.

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Напомним, что первый дал показания комитетам по иностранным делам, разведки и наблюдения 3 октября, тогда как Сондленд, который является одним из главных доноров предвыборной кампании Трампа, выступил 17 октября.

Стенограммы их свидетельств станут достоянием общественности 5 ноября.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент сообщил, что именно Волкер, Сондленд, а также министр энергетики США Рик Перри занимались американской политикой в отношении Украины. В то же время Госдепартамент, включая госсекретаря Майка Помпео, получил указание не вмешиваться и не препятствовать их работе.

Поводом для импичмента Трампу стал скандал после его июльского телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, в котором на последнего якобы оказывалось давление с целью начала расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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