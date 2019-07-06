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ПА ОБСЕ осудила оккупацию Крыма и требует от России убрать военных с полуострова

6 июля, 17:31

Комитет Парламентской ассамблеи не признает полуостров частью России

России аукается "Крымнаш" и оккупация полуострова
России аукается "Крымнаш" и оккупация полуострова.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ 54 голосами "за", шестью – "против" и шестью – "воздержавшихся" принял резолюцию о непризнании Крыма частью Российской Федерации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает член украинской делегации, народный депутат Рефат Чубаров. Автором документа выступил депутат Верховной Рады Артур Герасимов.

ПА ОБСЕ "вновь заявил о своем полном уважении суверенитета" и территориальной целостности Украины "в ее международно признанных границах, которые охватывают Автономную республику Крым, город Севастополь и морские районы".

Кроме того, Ассамблея осудила незаконную оккупацию Крыма Россией и призвала Москву вывести свои силы с территории полуострова и вернуть его под контроль правительства Украины.

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В тексте резолюции также сказано о растущей милитаризации Азовского моря со стороны РФ и всего Крымского полуострова. В текст включен призыв к РФ оказывать медицинскую и юридическую помощь украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Российская делегация пыталась протащить поправку, которая исключала из текста резолюции ПА ОБСЕ тезисы о деоккупации Крыма и выводе российских вооруженных сил, присутствующих на территории Украины, однако не смогла.

Изменения предлагалось внести в пункт резолюции, согласно которому ПА ОБСЕ призывает "прекратить военные действия на востоке Украины, осуществить полный вывод крупнокалиберных орудий обеими сторонами, незамедлительно положить конец применению противопехотных мин и увеличить объем инвестиций в усилия по разминированию".

Согласно тексту, ПА ОБСЕ поддерживает использование Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ беспилотников для наблюдения за ситуацией в Азовском море и Керченском проливе.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ 6 июля большинством голосов подержал включение в проект резолюции поправки об ответственности России за нарушение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

А двумя днями ранее Эстония заявила, что поднимет на сессии ПА ОБСЕ вопрос о милитаризации Россией Крыма .


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Тег Крым, резолюция, демилитаризация, оккупация Крыма, па обсе, пленные моряки

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Источники:

Сегодня , ТАСС

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