ПА ОБСЕ осудила оккупацию Крыма и требует от России убрать военных с полуострова
Комитет Парламентской ассамблеи не признает полуостров частью России
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ 54 голосами "за", шестью – "против" и шестью – "воздержавшихся" принял резолюцию о непризнании Крыма частью Российской Федерации.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает член украинской делегации, народный депутат Рефат Чубаров. Автором документа выступил депутат Верховной Рады Артур Герасимов.
ПА ОБСЕ "вновь заявил о своем полном уважении суверенитета" и территориальной целостности Украины "в ее международно признанных границах, которые охватывают Автономную республику Крым, город Севастополь и морские районы".
Кроме того, Ассамблея осудила незаконную оккупацию Крыма Россией и призвала Москву вывести свои силы с территории полуострова и вернуть его под контроль правительства Украины.
В тексте резолюции также сказано о растущей милитаризации Азовского моря со стороны РФ и всего Крымского полуострова. В текст включен призыв к РФ оказывать медицинскую и юридическую помощь украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Российская делегация пыталась протащить поправку, которая исключала из текста резолюции ПА ОБСЕ тезисы о деоккупации Крыма и выводе российских вооруженных сил, присутствующих на территории Украины, однако не смогла.
Изменения предлагалось внести в пункт резолюции, согласно которому ПА ОБСЕ призывает "прекратить военные действия на востоке Украины, осуществить полный вывод крупнокалиберных орудий обеими сторонами, незамедлительно положить конец применению противопехотных мин и увеличить объем инвестиций в усилия по разминированию".
Согласно тексту, ПА ОБСЕ поддерживает использование Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ беспилотников для наблюдения за ситуацией в Азовском море и Керченском проливе.
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ 6 июля большинством голосов подержал включение в проект резолюции поправки об ответственности России за нарушение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
А двумя днями ранее Эстония заявила, что поднимет на сессии ПА ОБСЕ вопрос о милитаризации Россией Крыма .
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