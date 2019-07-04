Эстония планирует поднять на сессии ПА ОБСЕ вопрос о милитаризации Россией Крыма

Также делегация Эстонии планирует поднять вопрос агрессии России на Донбассе

Российские корабли. Фото: facebook.com/tof.press.

Делегация Эстонии на сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ намерена поднять вопрос о милитаризации Россией Черного и Азовского морей и Крыма, сообщили в пресс-службе парламента республики.

Одним из главных вопросов на начинающейся 4 июля 28-й летней сессии ПА ОБСЕ станет вопрос о роли парламентов в обеспечении стабильного развития и безопасности, сказали в пресс-службе.

Как заявил член делегации эстонского парламента, бывший командующий силами обороны Эстонии Йоханнес Керт, он планирует "поднять вопрос конфликта в Восточной Украине и вопрос милитаризации России в регионах Черного моря, Азовского моря и Крыма".

"Несмотря на агрессивную политику России, международные организации помогают повысить безопасность и улучшить ситуацию с правами человека в Абхазии, Грузии и Южной Осетии", - сказал он.

Члены делегации Эстонии намерены также поднять вопросы управления миграции и политики высылки мигрантов на родину, защиты детей в регионах конфликтов, ксенофобии, агрессивного национализма и нетерпимости.

Летняя 28-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет 4-8 июля, также будет посвящена влиянию выхода Великобритании из состава ЕС, энергетической безопасности, изменениям климата, борьбе с коррупцией и развитию добропорядочного управления.

Ранее первый вице-президент НАНУ, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин заявил, что незаконная аннексия и милитаризация Крыма может превратить Черноморский бассейн в зону военного противостояния.

Напомним, начало 28-й сессии ПА ОБСЕ одна из топ-новостей дня. О других топ-темах смотрите в анонсе новостей "Сегодня":

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