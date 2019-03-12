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Палата представителей США одобрила законопроект о непризнании суверенитета РФ над Крымом

Сегодня, 22:16

За соответствующий документ проголосовало 427 конгрессменов

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Палата представителей США одобрила законопроект о непризнании суверенитета РФ над Крымом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/813/0d8/5c88130d8b4fe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/813/0d8/5c88130d8b4fe.jpg Политика За соответствующий документ проголосовало 427 конгрессменов

Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона, который определяет политикой США непризнание суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами. Об этом сообщила пресс-служба Посольства США в Украине.

"Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона, который определяет политикой США непризнание суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами", – отметили в посольстве.

Также документ, по данным ведомства, содержит запрет федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или предоставлять любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащая упомянутой политике США.

За соответствующий документ проголосовало 427 конгрессменов.

Ранее в США призвали Россию прекратить оккупацию Крыма. Посольство США в Украине в День Соборности обратилось к России с очередным требованием.

В прошлом году дипломаты США обратились к России. Посольство США призвало Москву уважать суверенитет Украины в обращении по случаю Международного дня мира.

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Тег закон, США, Крым, суверенитет, аннексия, аннексия Крыма

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Источник:

УНН

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