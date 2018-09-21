Дипломаты США обратились к России

Сегодня, 19:05

Посольство США призвало Москву уважать суверенитет Украины в обращении по случаю Международного дня мира

Фото: Fotolia / KLimAx Foto
Фото: Fotolia / KLimAx Foto

В Соединенных Штатах Америки по случаю Международного дня мира в очередной раз призвали власти Российской Федерации уважать суверенитет Украины. Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине.

"В Международный день мира мы снова вспоминаем о гражданах на востоке Украины и в Крыму, чьи жизни сейчас разрушены дестабилизирующим поведением России и ее пренебрежением международными нормами", – заявили американские дипломаты.

В Посольстве также напомнили Москве, что необходимо соблюдать своим международные обязательства.

"Россия должна уважать суверенитет Украины и соблюдать свои международные обязательства", – отметили в дипломатическом ведомстве.

Напомним, на днях в Нью-Йорке стартовала 73-я сессия Генассамблеи ООН. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко будет одним из вице-председателей 73-й сессии Генассамблеи.

Кроме того, 26 сентября на сессии Генассамблеи ООН ожидается выступление президента Украины Петра Порошенко. Ранее сообщалось, что в своем выступлении он потребует развертывания миротворческих сил ООН на Донбассе, а также представит анализ текущей ситуации, стратегии развития и видение изменения роли, функции и миссии организации.
Россия, США, посольство, суверенитет, день мира, посольство США
Источник:

УНИАН

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