Зеленский и Эрдоган встретились в Киеве: видео

Ожидается, что после встречи президенты подпишут ряд двусторонних документов

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который прибыл в Киев с визитом.

Торжественная церемония прошла в Мариинском дворце.

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Ожидается, что после встречи президенты подпишут ряд двусторонних документов, после чего встретятся с представителями СМИ. Также Зеленский и Эрдоган примут участие в украинско-турецком бизнес-форуме, который будет проходить в Торгово-промышленной палате.

Отметим, эксперты рассказали, о чем поговорят Зеленский и Эрдоган в Киеве.

Напомним, ранее Украину посетил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео. Он провел ряд встреч, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, министром обороны Украины Андреем Загороднюком. Среди прочего, Помпео обсудил с Зеленским развитие инфраструктуры Донбасса.

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