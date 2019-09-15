Папа Римский об обмене пленными: Рад за освобожденных людей, которые смогли обнять своих близких

Понтифик и в дальнейшем будет молиться за прекращение войны и наступление мира

/ Фото: AFP

Папа Римский Франциск высказал радость по поводу обмена пленными между Украиной и Россией. Об этом он сказал в своей речи, которую он произносит каждое воскресенье на площади Святого Петра в Ватикане.

Также Папа Римский добавил, что и в дальнейшем будет молиться за прекращение войны и наступления мира.

"На прошлой неделе состоялся долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Я рад за освобожденных людей, которые смогли обнять самых дорогих, и продолжаю молиться за скорейшее завершение конфликта и длительный мир на Востоке Украины", – прокомментировал Понтифик.

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Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Все подробности обмена пленными с фото и видео.

В то же время после приветствия бывших узников Кремля на украинской земле президент и другие официальные лица рассказывали, что готовится второй этап обмена заложниками. Пока не назывались ни цифры (сколько на сколько), ни дата обмена. В то же время Зеленский рассказал, как идут переговоры об освобождении заложников.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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