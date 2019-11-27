Папа Римский оценил прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе

Понтифик также рассказал, в каком случае богословие допускает защиту от агрессии с помощью оружия

Фото: vaticannews.va

На днях Папа Римский Франциск обратился к миру из-за угрозы ядерного оружия, а теперь отметил достижение между Украиной и Россией в процессе урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом он рассказал журналистам прямо на борту самолета во время перелета из Токио в Рим, передает Vatican News.

Касаясь темы международной стабильности, Папа подчеркнул важность посредничества.

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Он также высказал предположение о необходимости пересмотреть деятельность Совета Безопасности ООН и применения права вето. По его словам, нужно делать все возможное для того, чтобы остановить производство оружия, чтобы остановить войны, чтобы способствовать процессам переговоров, с помощью посредников и в этом контексте он привел в пример конфликт между РФ и Украиной.

"Например, в случае между Украиной и Россией, говорится не об оружии, а что состоялись переговоры по обмену пленными, и это является положительным (результатом). Положительным шагом является также обсуждение введения особого режима управления на Донбассе (особый статус – ред.)", – сказал Франциск.

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В этом контексте понтифик осудил лицемерие европейских стран, которые считают себя христианскими, говорят о мире, но торгуют оружием. В то же время он подчеркнул, что нравственное богословие признает право на самооборону, но прибегать к оружию можно только тогда, когда исчерпаны все дипломатические возможности.

Напомним, переговоры в "нормандском формате" состоятся 9 декабря в Париже и уже подтверждены всеми участниками "четверки". Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский называл главную цель переговоров в "нормандском формате".

Также в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущих переговоров: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее решить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные будущие договоренности по Донбассу капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале "Сегодня": Парижский прием: как Зеленскому не попасть в ловушку Путина.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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