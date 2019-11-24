Папа Римский обратился к миру из-за угрозы ядерного оружия

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В современном мире угроза ядерной войны наиболее высока со времен Второй мировой, об этом говорили и в ООН, но минимизировать негативный исход событий может отказ от оружия массового поражения. Папа Римский Франциск призвал ядерные державы никогда не применять ядерное оружие. Об этом он сказал во время визита в Хиросиму, которая в 1945 году пережила такую атаку.

Понтифик также побывал в Нагасаки. Он выступил с заявлением и призвал избавиться от ядерных арсеналов.

"С чувством глубокого убеждения я вновь говорю, что использование ядерной энергии в военных целях сегодня, больше чем когда бы то ни было, – это преступление не только против достоинства людей, но и против любого возможного будущего нашего общего дома", – сказал Франциск у Мемориала мира в Хиросиме.

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Папа Римский также встретился с несколькими людьми, которым удалось пережить атомную бомбардировку города 6 августа 1945 года. Он сказал, что склоняет голову перед силой и достоинством тех, кто сумел выжить в этой катастрофе.

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Принято считать, что сегодня в мире фактически девять ядерных держав имеют в распоряжении в общей сложности около 15 тысяч ядерных боеголовок. Однако только на долю США и России приходятся 93% всех атомных боезарядов на планете. Читайте подробнее, кто имеет самое опасное оружие в мире.

Также новости "Сегодня" писали, чем грозит человечеству Третья мировая. В YouTube появился видеоролик, который в простой и доступной форме показал катастрофические последствия ядерной катастрофы на Земле. Автор этого видео отмечает, что демонстрация последствий ни в коем случае не выдумана, а реализована на основе собранной информации от экспертов и из научных докладов.

Смотрите в сюжете о том, насколько велика вероятность начала ядерной войны:

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