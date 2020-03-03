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Партия "Слуга народа" отозвала своего кандидата с довыборов в Раду: что произошло

3 марта, 16:12

Денис Беспалов

На выборах в 179 округе в Харькове от "Слуги народа" баллотировалась Виктория Алексейчук

Кандидат от партии "Слуги народа" Виктория Алексейчук решила прекратить участие в предвыборной кампании на 179 округе в Харькове после того, как к избирательной гонке присоединилась экс-глава Харьковской областной госадминистрации Юлия Светличная. Такое решение поддержал Высший совет партии. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба партии "Слуга народа".

"Решение о выдвижении кандидата от "Слуги народа" в округе в Харькове было принято еще в первые дни февраля. Тогда, когда не было ясности, кто же еще решит баллотироваться. Появление Юлии Светличной среди кандидатов полностью изменило предвыборную картину. Было бы нечестно и глупо игнорировать это", - говорится в сообщении.

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В партии отметили, что Юлия Светличная является опытным управленцем с конкретными успешными кейсами.

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"И это не просто слова. Это измеряется реальной поддержкой людей на Харьковщине. Было бы стратегической ошибкой для "слуг народа" останавливать такого специалиста на пути в Верховную Раду или как-то препятствовать", - отметили в партии "Слуга народа".

Как известно, Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата в округе № 179, поскольку народный депутат Алексей Кучер, избранный в этом округе на внеочередных парламентских выборах, сложил мандат и был назначен на должность главы Харьковской ОГА.

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выборы Харьков Юлия Светличная слуга народа

Источник: Сегодня

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