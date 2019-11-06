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Зеленский представил нового главу Харьковской области: опубликовано видео

6 ноября, 14:39

Глава государства прибыл с рабочей поездкой на восток Украины

Алексей Кучер (слева) и Владимир Зеленский

Алексей Кучер (слева) и Владимир Зеленский / Фото: Facebook

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Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Харьков представил нового руководителя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера. Об этом он объявил в ходе рабочего совещания по проблемным вопросам деятельности "Укроборонпрома".

Отметим, что 20 октября Кабинет министров согласовал кандидатуру Алексея Кучера председателем Харьковской ОГА. На это должности он сменил Юлию Светличную.

"Хочу представить нового главу Харьковской ОГА Алексея Владимировича Кучера. Пока что поздравляем, а по результатам посмотрим", – сказал Зеленский и вручил ему соответствующее удостоверение.

Глава государства также поблагодарил за работу Светличную и попросил помогать новому руководителю области.

Видео: president.gov.ua

Алексей Кучер — адвокат, народный депутат от партии "Слуга народа". Ему 34 года. Окончил педагогический университет имени Сковороды по специальности "Физическое воспитание" и Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность "Правоведение"). Работал в суде и прокуратуре, до последних парламентских выборов проживал в Харькове. Попал в Верховную Раду во время внеочередных выборов 2019 года от округа №179. Сейчас является членом Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Как сообщали новости "Сегодня", последний визит главы государства в Харьковскую область выдался напряженным для местных чиновников – Зеленский инспектировал леса и разбирался с "черными лесорубами". Он пообщался с лесником и спросил, как можно решить вопрос незаконных вырубок, а также поручил правоохранителям срочно решить проблему.

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Харьков губернатор Владимир Зеленский харьковская ога Алексей Кучер

Источник: Сегодня

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