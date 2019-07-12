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Парубий поблагодарил "Народный фронт" и Яценюка за реформы в Украине

12 июля, 17:40

Боевая фракция НФ была инициатором множества национальных решений в парламенте, говорит спикер

Андрей Парубий / Фото: nfront.org.ua
Андрей Парубий / Фото: nfront.org.ua.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время церемонии закрытия парламента VIII созыва поблагодарил фракцию "Народного фронта" и лично лидера партии Арсения Яценюка за проведение реформ в Украине.

"Хочу поблагодарить Арсения Яценюка, который был премьер-министром, и который совместно с нами начинал реформы. Мы знали, что они будут непопулярными, но он не искал славы, он твердо шел, работая для Украины", – заявил спикер.

"Хочу поблагодарить фракцию "Народного фронта". Это боевая фракция, которая была инициатором множества национальных решений в парламенте, которая своей энергией и своим духом проводила эти решения", – добавил он.

Всего, по словам спикера, уходящий парламент принял почти 3000 законов.

"Верховной Радой VIII созыва было проведено 580 пленарных заседаний. Были приняты 2734 законодательных акта, в том числе 987 законов и кодексов в целом", – резюмировал Андрей Парубий.

Напомним, сообщалось, что Андрей Парубий закрыл последнее заседание Верховной Рады VIII созыва. Депутаты поработают еще неделю в комитетах, но пленарных заседаний уже не будет.

Новости "Сегодня" также сообщали, что на данные момент под куполом парламента работают 423 депутата. За пять лет выбыли 44 нардепа: большинство ушли по личным причинам или из-за перехода на другую должность, но еще двое умерли, а один потерял должность из-за лишения гражданства. При этом депутаты лишили неприкосновенности аж 11 своих коллег. Но обстоятельнее всего они подходили к "сочинению" законопроектов. За пять лет работы они зарегистрировали 13 592 документа, из которых законами стали менее 5%. Каким был восьмой созыв украинского парламента.

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Тег Рада, Яценюк, Парубий, народный фронт

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