Парубий закрыл последнее заседание Верховной Рады VIII созыва

Депутаты поработают еще неделю, но пленарных заседаний уже не будет

Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий закрыл последнее заседание парламента VIII созыва, а 10-я сессия заканчивается 19 июля. Об этом он заявил, выступая перед депутатами.

Парубий поблагодарил депутатские фракции и группы, внефракционных депутатов, членов правительства, работников аппарата Верховной Рады, представителей средств массовой информации за совместную работу в течение этих лет деятельности Верховной Рады.

"Верховной Радой VIII созыва было проведено 580 пленарных заседаний, было принято 2734 законодательных акта, в том числе 987 законов и кодексов – в целом", – сказал Парубий и добавил, что этот созыв Рады провел 35 парламентских слушаний.

Он объявил о том, что 10-я сессия Верховной Рады VIII созыва завершит работу 19 июля 2019 (по расписанию следующая неделя – работа в комитетах, комиссиях и фракциях).

Смотрите итоговое выступление Парубия:

Видео: YouTube

Отметим, что под конец свое каденции парламент нынешнего созыва успел принять важный документ. Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс. Перед финальным решением депутаты провалили несколько голосований за возвращение/подтверждение отклоненных правок, и только с n-й попытки набрали необходимое количество голосов. Читайте подробней в материале "Сегодня", кто остался в выигрыше от принятого Кодекса и что он предполагает.

На сегодняшний день под куполом парламента работают 423 депутата. За пять лет выбыли 44 нардепа: большинство ушли по личным причинам или из-за перехода на другую должность, но еще двое умерли, а один потерял должность из-за лишения гражданства. При этом депутаты лишили неприкосновенности аж 11 своих коллег. Но обстоятельнее всего они подходили к "сочинению" законопроектов. За пять лет работы они зарегистрировали 13 592 документа, из которых законами стали менее 5%. Каким был восьмой созыв украинского парламента.

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