Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости политики

Парубий закрыл последнее заседание Верховной Рады VIII созыва

12 июля, 14:45

Депутаты поработают еще неделю, но пленарных заседаний уже не будет

Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine
Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий закрыл последнее заседание парламента VIII созыва, а 10-я сессия заканчивается 19 июля. Об этом он заявил, выступая перед депутатами.

Парубий поблагодарил депутатские фракции и группы, внефракционных депутатов, членов правительства, работников аппарата Верховной Рады, представителей средств массовой информации за совместную работу в течение этих лет деятельности Верховной Рады.

"Верховной Радой VIII созыва было проведено 580 пленарных заседаний, было принято 2734 законодательных акта, в том числе 987 законов и кодексов – в целом", – сказал Парубий и добавил, что этот созыв Рады провел 35 парламентских слушаний.

Он объявил о том, что 10-я сессия Верховной Рады VIII созыва завершит работу 19 июля 2019 (по расписанию следующая неделя – работа в комитетах, комиссиях и фракциях).

Смотрите итоговое выступление Парубия:


Видео: YouTube

Отметим, что под конец свое каденции парламент нынешнего созыва успел принять важный документ. Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс. Перед финальным решением депутаты провалили несколько голосований за возвращение/подтверждение отклоненных правок, и только с n-й попытки набрали необходимое количество голосов. Читайте подробней в материале "Сегодня", кто остался в выигрыше от принятого Кодекса и что он предполагает.


На сегодняшний день под куполом парламента работают 423 депутата. За пять лет выбыли 44 нардепа: большинство ушли по личным причинам или из-за перехода на другую должность, но еще двое умерли, а один потерял должность из-за лишения гражданства. При этом депутаты лишили неприкосновенности аж 11 своих коллег. Но обстоятельнее всего они подходили к "сочинению" законопроектов. За пять лет работы они зарегистрировали 13 592 документа, из которых законами стали менее 5%. Каким был восьмой созыв украинского парламента.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Рада, депутаты, парламент, Парубий, закрытие

Вы сейчас просматриваете новость " Парубий закрыл последнее заседание Верховной Рады VIII созыва". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рада разблокировала Избирательный кодекс

Сегодня, 14:05

Народные депутаты пытались отменить принятое решение, что не позволяло подписать документ президенту

Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко и других чиновников

Сегодня, 11:57

Изменения в закон касаются тех нардепов и чиновников, которые работали в органах власти с 2014-го по май 2019 года

Принятый Радой Избирательный кодекс заблокирован: названа причина

Сегодня, 11:28

Инициаторы проекта постановления об отмене решения сообщили о нарушениях

"Один большой позор": у Зеленского отреагировали на принятие Избирательного кодекса

Сегодня, 09:57

Стефанчук также ответил на вопрос, подпишет ли Зеленский принятый документ

Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов

«Не бойтесь измены»

Гафт о смерти единственной дочери: «Я виноват»

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

В Японии футболист забил супергол от углового флажка (видео)

СССР мог проиграть войну, если бы высадки в Нормандии не было?

Тайсон Фьюри: Владимир Кличко – хронический мошенник

Один из самых коротких боев за всю историю бокса

Не забыть купальник! Фигуристы на сборах тоже отдыхают

В Польше произошла смертельное ДТП с украинцами

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

Что лечит калина в организме человека

Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день

В Кремле отреагировали на предложение Зеленского о переговорах
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь