Рада, прощай: каким был восьмой созыв украинского парламента

Нардепы меньше дрались, много "сочиняли" и дважды изменили Конституцию

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Восьмая Рада на финишной прямой — депутатам осталось всего две недели работы, а уже после 21 июля их места займут новые народные избранники, которые приступят к обязанностям осенью. Чем запомнился этот созыв, каковы его достижения и провалы, собрали "Сегодня".

Цифры созыва

На данный момент под куполом парламента работают 423 депутата. За пять лет выбыли 44 нардепа: большинство ушли по личным причинам или из-за перехода на другую должность, но еще двое умерли, а один потерял должность из-за лишения гражданства. При этом депутаты лишили неприкосновенности аж 11 своих коллег. Но обстоятельнее всего они подходили к "сочинению" законопроектов. За пять лет работы они зарегистрировали 13 592 документа, из которых законами стали менее 5%. Для сравнения, активность депутатов прошлого созыва была ниже почти в два раза: всего 7400 проектов. Из-за сложившейся ситуации эксперты уже назвали этот парламент "любителями законодательного спама".

Победы созыва

Эксперты шутят, что основное достижение созыва в том, что он вообще смог проработать почти весь срок, несмотря ни на что, однако в целом его работу оценивают позитивно.

"За пять лет Рада сумела принять целый ряд важных решений — намного больше, чем у прошлого созыва. Большая их часть была позитивной в отличие от решений предшественников, которые в значительной мере спровоцировали кризис конца 2013 года", — считает политолог Владимир Фесенко.

По его словам, нынешним нардепам удалось поддержать множество масштабных реформ: медицинскую, образовательную, пенсионную. Победой эксперт считает и решения по антикоррупционной деятельности: ввод е-деклараций, создание НАБУ и НАПК.

"Также депутатам этого созыва удалось дважды внести изменения в Конституцию: по судебной реформе и по закреплению курса Украины по вступлению в НАТО и ЕС. При том, что конституционные изменения Радой вносились только раз в 2004 году", — перечисляет заслуги парламентариев Фесенко.

Порадовали нардепы и уменьшением количества рукоприкладств.

"Драки остались, но их гораздо меньше, чем в предыдущих созывах. Более того, сегодня больше нет противостояний в стиле "стенка на стенку", — подчеркивает эксперт.

Впрочем, курьезами созыв все же отличился: депутаты выносили из-за трибун друг друга на руках, бросались бутылками, запускали в зале дронов, приносили туда гранаты (фрукты) и показывали коллегам средние пальцы.

Провалы созыва

В то же время эта Рада запомнится и чрезвычайно плохой дисциплиной.

"В восьмом созыве традиционная проблема прогулов обострилась — особенно по пятницам. Это крайне негативный маркер отношения депутатов к своей работе", — говорит Фесенко.

Он добавляет, что злоупотребляли депутаты "кнопкодавством" и нарушением регламента, например, неоднократно переголосовывали решения. В провалах созыва эксперты называют также все еще неограниченную депутатскую неприкосновенность и фактическое отсутствие коалиции. Также депутатам так и не удалось конституционно закрепить изменения, которые касаются децентрализации и урегулирования конфликта на Донбассе.

Последние шаги созыва

Последним рывком восьмой Рады станет попытка принять новый Избирательный кодекс. На этой неделе нардепы пообещали активно рассматривать к нему правки, а в четверг — проголосовать. Для положительного исхода спикер Андрей Парубий даже огласил "мобилизацию" — мол, он знает, что все готовятся к выборам, но 11 июля чтобы все были на месте. Помимо этого депутаты собираются узаконить военное капелланство, снова разрешить украинцам устанавливать солнечные батареи и рассмотреть законопроект про заложников — он предусматривает для них денежную помощь, бесплатную реабилитацию и определенные льготы. Завтра же депутаты могут поднять и кадровый вопрос — рассмотреть кандидатуру Вадима Пристайко, которого президент Владимир Зеленский видит министром иностранных дел.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в том, что обещают партии в своих программах к выборам 21 июля. Претенденты в нардепы сулят 5G-связь, ипотеку и евроинтеграцию.

Также мы публиковали рейтинги политических партий, которые будут участвовать в парламентских выборах 2019.

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