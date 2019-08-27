Андрей Парубий / Фото: nfront.org.ua

Председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс. Об этом спикер сообщил у себя в Twitter.

"Глава профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь подписать закон, и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс", – написал Парубий.

Избирательный кодекс. Фото: twitter.com/andriyparubiy

Реклама

Как известно, 11 июля Верховная Рада приняла в целом новый Избирательный кодекс, который предусматривает систему открытых списков на выборах в парламент.

Представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук 11 июля заявил, что Офис президента "проанализирует" приняты кодекс, прежде чем Зеленский решит, подписывать его или нет.

В тренде Парубий оценил 100 дней президентства Зеленского

Народные депутаты работали над ним пять лет и приняли документ в предпоследний день свой каденции. "Сегодня" проанализировали документ.

Если президент подпишет документ новые правила заработают с 1 декабря 2023 года. Основные новшества кодекса — отказ от мажоритарки и открытые партийные списки.

Предполагается, что в Украине будет 27 избирательных округов (вместо 213-ти) и партии будут подавать два типа списков — единый в общегосударственном округе и еще 27 региональных. В бюллетене останется две графы: в первую нужно будет записать номер партии, а во вторую — номер кандидата от нее. После Центризбирком по специальной формуле распределит мандаты. Сначала чиновники посчитают, какие партии преодолели барьер в 5% (он остался неизменным), и вычислят "цену" одного депутатского кресла. Для этого они поделят количество голосов всех "проходных" партий на 450 депутатов. Если опираться на данные прошлых выборов в ВР, то "цена" мандата составляет чуть больше 25 тыс. голосов.

По этой цифре ЦИК определит, сколько кандидатов из региональных списков станут нардепами — комиссия поделит общее количество голосов, поданных за партию в округе на "цену". Например, если партия получила 200 тыс. голосов, то в округе она может рассчитывать на 8 мандатов. Победитель внутри регионального списка будет определяться только количеством голосов, и даже если кандидат был под номером 15, но набрал больше всех, то именно он попадет в парламент.

Эти правила будут действовать не только на выборах в парламент, но и на выборах депутатов ВР Крыма, областных советов и горсоветов городов, где число избирателей превышает 90 тыс. Правда, любые выборы до 2023 года будут проходить по смешанной системе с мажоритарными округами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама