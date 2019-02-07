Парубий подписал закон об изменениях в Конституцию
Документ, закрепляющий устремления Украины, отправили на подпись президенту Порошенко
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон, закрепляющий в Конституции европейские и евроатлантические устремления Украины, о чем 7 февраля сообщили в пресс-службе украинского парламента.
После этого документ был отправлен на подпись Президенту Украины.
"Андрей Парубий подписал Закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)" №ЗП9037 и передал его на подпись Петру Порошенко", – сообщили в Раде.
Напомним, что 20 сентября народные избранники поддержали законопроект об изменениях в Конституцию, отправив соответствующий законопроект в Конституционный суд для его одобрения.
В итоге документ с позитивным заключением снова вернули в парламент, и 22 ноября Верховная Рада поддержала законопроект по членству Украины в ЕС и НАТО.
Согласно процедуре, изменения в Конституцию рассматриваются два раза на одной сессии, а окончательно решение принимается на следующей сессии не мене 300 голосами, что и сделали сегодня депутаты.
Согласно президентскому законопроекту, изменений в Конституцию внесли всего пять:
- Абзац пятый преамбулы после слов "гражданского согласия на земле Украины" дополнить словами "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".
- Пункт 5 части первой статьи 85 Конституции предлагается изложить в следующей редакции: "Определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
- Статью 102 дополнить частью третьей следующего содержания: "Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО".
- Статью 116 о полномочиях Кабинета министров предложено дополнить пунктом следующего содержания: "Обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО".
- Исключить пункт 14 раздела XV "Переходные положения" об аренде военных баз в Украине, в том числе о базировании Черноморского флота РФ в Крыму: "Использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".
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