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Парубий подписал закон об изменениях в Конституцию

Сегодня, 18:45

Документ, закрепляющий устремления Украины, отправили на подпись президенту Порошенко

Андрей Парубий. Фото: facebook.com/oleg.fedonyuk
Андрей Парубий. Фото: facebook.com/oleg.fedonyuk.
Парубий подписал закон об изменениях в Конституцию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c60/87e/5c5c6087ead4f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c60/87e/5c5c6087ead4f.jpg Политика Документ, закрепляющий устремления Украины, отправили на подпись президенту Порошенко

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон, закрепляющий в Конституции европейские и евроатлантические устремления Украины, о чем 7 февраля сообщили в пресс-службе украинского парламента.

После этого документ был отправлен на подпись Президенту Украины.

"Андрей Парубий подписал Закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)" №ЗП9037 и передал его на подпись Петру Порошенко", – сообщили в Раде.

Напомним, что 20 сентября народные избранники поддержали законопроект об изменениях в Конституцию, отправив соответствующий законопроект в Конституционный суд для его одобрения.

В итоге документ с позитивным заключением снова вернули в парламент, и 22 ноября Верховная Рада поддержала законопроект по членству Украины в ЕС и НАТО.

Согласно процедуре, изменения в Конституцию рассматриваются два раза на одной сессии, а окончательно решение принимается на следующей сессии не мене 300 голосами, что и сделали сегодня депутаты.

Согласно президентскому законопроекту, изменений в Конституцию внесли всего пять:

  • Абзац пятый преамбулы после слов "гражданского согласия на земле Украины" дополнить словами "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".
  • Пункт 5 части первой статьи 85 Конституции предлагается изложить в следующей редакции: "Определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
  • Статью 102 дополнить частью третьей следующего содержания: "Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО".
  • Статью 116 о полномочиях Кабинета министров предложено дополнить пунктом следующего содержания: "Обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО".
  • Исключить пункт 14 раздела XV "Переходные положения" об аренде военных баз в Украине, в том числе о базировании Черноморского флота РФ в Крыму: "Использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".

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Тег НАТО, Конституция, Евросоюз, евроинтеграция, Верховная Рада Украины

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