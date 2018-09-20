Рада поддержала внесение изменений в Конституцию

Украина на один шаг приблизилась к своим европейским и евроатлантическим стремлениям

Верховная Рада поддержала президентский законопроект о внесении изменении в Конституцию по европейским и евроатлантическим стремлениям Украины в Европейский Союз и НАТО.

"Внесение изменений будет способствовать реализации европейского и евроатлантческого выбора Украины, усилению национальной безопасности, обеспечению территориальной целостности. Изменения в Конституцию закрепит достижения революции достоинства", – сказала докладчица по данному законопроекту, представительница президента в парламенте Ирина Луценко.

В свою очередь глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич добавил, что сейчас не происходит рассмотрение законопроекта по сути.

"Сейчас мы на этапе рассмотрения вопроса о включении в повестку и направления в Конституционный суд. ... Комитет считает, что целесообразно направить законопроект № 9037 в КС для получения вывода и одновременно внести документ в повестку 9-й сессии ВР. … Принятие этого документа не требует проведения референдума", – сказал он.

Другие профильные комитеты – по вопросам нацбезопасности, по вопросам борьбы с коррупцией, по вопросам евроинтеграции, по вопросам иностранных дел – приняли аналогичные решения.

Народные депутаты 321 голосом согласились отправить документ в Конституционный суд для получения заключения на внесение изменений в Конституцию.

Отметим, согласно процедуре, КСУ должен дать свое заключение по законопроекту и вернуть его в парламент. Окончательное голосование по законопроекту будет проходить уже на следующей сессии Верховной Рады (весна-лето 2019-го). Депутатам для этого нужно будет конституционное количество голосов – не менее 300.

Как мы писали, в тексте президентского законопроекта идет речь всего о пяти изменениях в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины, в частности будут изменены три статьи, преамбула и один из пунктов в переходных положениях.

Кроме того, если депутаты поддержат законопроект, то из Конституции будет выброшена норма, разрешающая базирование Черноморского флота РФ в Крыму. Будет запрещена аренда украинских военных баз иностранными войсками.

Напомним, недавно в НАТО отреагировали на планы Киева по Конституции. официальный представитель штаб-квартиры Альянса заверил, что решение Бухарестского саммита о том, что государство в будущем приобретет членство, остается неизменным.