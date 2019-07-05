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Парубий подводит итоги работы Рады, а Россия и НАТО говорят о ракетном Договоре: топ-темы дня

5 июля, 11:51

Гройсман проведет заседание правительства, а в Киеве решают, как освободить пленных моряков


Сегодня, 5 июля, проходит очередное пленарное заседание Верховной Рады Украины.

Под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана проходит заседание правительства.

Состоится итоговая пресс-конференция председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

В Киеве продолжается международная конференция о международно-правовых последствиях нарушений Россией норм международного морского права от 25 мая 2019 по освобождению из плена и возвращению в Украину военнослужащих и военных кораблей.

В Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО, главной темой которого станет прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 

Напомним, новости "Сегодня" писали об итогах дня предыдущего – начале вступительной кампании в вузы и падении доллара ниже 26 гривен . Больше смотрите в сюжете:

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Тег Кабмин, Рада, Парубий, Гройсман, ДРСМД, пленные моряки, топ-темы

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