Решение Морского трибунала по украинским морякам и кораблям: появились детали

Решение Трибунала огласил Джин-Хен Пайк

Международный трибунал по морскому праву. Фото: Андрей Мельник / Facebook.

Международный трибунал по морскому праву обязал РФ доложить о выполнении решения освободить украинских моряков и кораблей до 25 июня 2019 года.

Данное решение, которое огласил председатель Трибунала Джин-Хен Пайк в Гамбурге, поддержали 19 судей. Один – судья из России Руслан Колодкин – выступил против.

"Трибунал постановил, что Украина и Российская Федерация должны представить Трибуналу первоначальный доклад, упомянутый в пункте 121, не позднее 25 июня 2019 года, и уполномочивает председателя запрашивать дополнительные доклады и информацию, которые он сочтет целесообразными после этого доклада", – зачитал судья.

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В соответствии с параграфом 121 решения, каждая сторона должна представить Трибуналу доклад и информацию о соблюдении предписанных временных мер.

Кроме того, Трибунал обязал Киев и Москву воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.

Ранее сообщалось, что Трибунал ООН обязал Россию немедленно освободить три украинских корабля – "Бердянск", "Никополь" и "Яни Капу" – и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Как заявила заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль, решение Трибунала является четким сигналом для России, что она не может безнаказанно нарушать международное право.

В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал решение Трибунала исторической победой.

Напомним, слушания по инциденту в районе Керченского пролива начались 10 мая:

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