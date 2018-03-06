Парубий предупредил об опасности для закона об антикоррупционном суде

Спикер считает, что к закону будет подано несколько тысяч поправок, чтобы затянуть процесс его рассмотрения

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует затягивание процесса подготовки ко второму чтению законопроекта о Высшем антикоррупционном суде из-за внесения большого количества поправок к нему. Об этом он сказал на международной конференции "Реформа парламента: ретроспектива и перспективы", сообщает Укринформ.

"У нас впереди очень амбициозная повестка дня. Это антикоррупционный суд, и почему-то у меня есть подозрение, что мы также там получим несколько тысяч поправок, чтобы максимально затянуть процесс его рассмотрения", – отметил председатель ВР.

Кроме того он напомнил, что парламент должен также рассмотреть во втором чтении проект Избирательного кодекса, в который внесены около 4400 поправок, а также принятие законопроекта о национальной безопасности и обороне. Кроме того он подчеркнул, что в повестке дня также принятие ряда законопроектов, включенных в список приоритетных и законодательных инициатив, направленных на выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС.

В этом контексте Парубий подчеркнул, что для выполнения этих амбициозных планов парламента необходимо находить консенсус для решения спорных моментов.

"Уверен, что следующие этапы нашего сотрудничества они очень актуальны и сегодня также, когда опять есть попытка разбалансировать украинский парламент, когда опять есть попытки вбросить конфликты в украинский парламент. Это будет очередной этап, когда собственно за столом председатели фракций смогут совместно принимать решения и совместно делать план ближайшей деятельности", – подчеркнул председатель ВР.

Как сообщалось, 1 марта Рада в первом чтении поддержала президентский законопроект об антикоррупционном суде.