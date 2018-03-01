Создание Антикоррупционного суда: Порошенко отреагировал на важное решение Рады

Сегодня, 14:08

Глава государства доволен принятием в первом чтении документа и призвал депутатов поддержать его в целом


Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие Верховной Радой в первом чтении президентского законопроекта о создании Антикоррупционного суда. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что дискуссия по законопроекту должна учитывать рекомендации Венецианской комиссии.

"Доволен, что 282 депутата Верховной Рады в первом чтении приняли мой законопроект об Антикоррупционном суде. Убежден, что дискуссия вокруг этого важного для Украины закона не должна выходить за рамки Конституции, украинского законодательства и учета рекомендаций Венецианской комиссии", – написал Порошенко.

Также глава государства призвал народных избранников не медлить с принятием документа в целом.

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Напомним, 22 декабря 2017 года Порошенко внес в парламент проект закона о создании Антикоррупционного суда. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Оба законопроекта были определены как неотложные.

В свою очередь глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник рассказал, когда будет создан данный суд, если Рада его примет в марте. Также он указал, какое количество судей понадобится для нового судебного органа.
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