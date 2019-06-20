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Парубий предупредил об угрозе пророссийского реванша

20 июня, 12:54

Спикер озабочен смертью нардепа Тымчука и попытками отмены регистрации ПЦУ

Фото: facebook.comandriy.parubiy
Фото: facebook.comandriy.parubiy.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий перед оглашением повестки парламента выступил с заявлением, в котором предупредил об угрозе пророссийских сил в Украине.

"Мы сейчас живем в тревожные дни — в то время, когда от нас уходят лучшие защитники Украины, такие как наш побратим Дмитрий Тымчук (нардеп, погибший дням ранее. – Ред.), а внутри страны происходят попытки реванша", — заявил Парубий 20 июня.

Об этом, по его мнению, свидетельствуют попытки оспорить через суд создание в стране Православной церкви Украины.

"Киевский окружной административный суд должен сдать экзамен на государственность и украинскость, однозначно подтвердить законность регистрации ПЦУ", — потребовал спикер.

Кроме того, возмущение Парубия вызвало решение Харьковского горсовета переименовать проспект Григоренко , названный в честь украинского правозащитника, вернув ему имя советского маршала Георгия Жукова.

Он напомнил, что это происходит в нарушение закона о декоммунизации. "Суд должен отменить незаконное решение, восстановить законность и наказать инициаторов", — подчеркнул Парубий.

Напомним, глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович назвал решение горсовета "коллективной безответственностью" .

В Институте заверили, что планируют обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и открыла уголовное производство. Кроме того, будет инициирована подача иска в административной суд по отмене решения Харьковского горсовета.


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Тег Харьков, Рада, Парубий, переименование, жуков, реванш, ПЦУ

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Источник:

ТАСС

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