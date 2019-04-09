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Парубий рассказал, чем в следующие полгода будет заниматься парламент

Сегодня, 05:07

Председатель ВР выразил надежду, что парламент сможет пройти 4,5 тысячи поправок

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Парубий рассказал, чем в следующие полгода будет заниматься парламент //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/80d/426/5c580d4260303.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/80d/426/5c580d4260303.jpg Политика Председатель ВР выразил надежду, что парламент сможет пройти 4,5 тысячи поправок

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что в следующие полгода парламент так же будет заниматься "конкретными вещами".

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов в понедельник вечером.

Отвечая на вопрос относительно работы Верховной Рады, несмотря на приближение парламентских выборов, которые должны состояться в октябре, спикер сказал: "Парламент и в дальнейшем, и те полгода, которые будет работать, будет заниматься содержательными вещами. У нас на повестке дня есть и Избирательный кодекс, и целый ряд важнейших законов, какие, я имею большую амбицию, мы должны еще принять за эти полгода".

В то же время, Парубий отметил то, насколько президентские выборы будут важными и определяющими для "политической структуры в украинском обществе и в украинском парламенте".

На вопрос, может ли быть принят Избирательный кодекс до парламентских выборов, председатель ВР выразил надежду, что парламент сможет пройти 4,5 тысячи поправок, поступивших к законопроекту, и что "мы сможем принять положительное решение".

Напомним, во вторник, 5 февраля, спикер Верховной Рады Андрей Парубий сегодня открыл 10-ю сессию парламента VIII созыва, на которой присутствовали и члены Кабмина.

В первом чтении Избирательный кодекс Рада приняла в октябре 2017-го. Тогда некоторые нардепы не скрывали, что для многих их коллег это оказалось сюрпризом — документ едва собрал необходимый минимум голосов (226). Для работы над правками ко втором чтению в парламенте создали спецгруппу.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что наряду с новой избирательной системой в Украине должен появиться новый избирательный кодекс.

В свою очередь глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли обратил внимание на необходимость скорейшего изменения избирательной системы в Украине и обновления состава Центральной избирательной комиссии.

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Тег Рада, парламент, Парубий, поправки, избирательный кодекс

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Источник:

УНИАН

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