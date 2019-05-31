Парубий: Украинский народ не позволит отменить декоммунизацию и закон о языке

Спикер парламента заявил, что попытки реванша пророссийских сил не пройдут

Народ Украины не позволит отменить законы о декомунизации, о статусе украинского языка в качестве государственного, а также закон об украиноязычных квотах в теле- и радиоэфире.

Об этом во время заседания парламента заявил председатель Верховной Рады, представитель "Народного фронта" Андрей Парубий.

"Хочу отметить, что нам необходимо находить больше моментов для сотрудничества, потому что страна переживает тяжелые времена. В стране кризис, связанный с действиями президента Зеленского, и это подтвердило вчерашнее обнародование стенограммы консультаций главы государства с представителями парламента . Более того, мы вчера услышали заявления членов команды президента, которые говорят о необходимости отмены закона о государственном языке, о квотах на украиноязычный контент и закона о декоммунизации. К сожалению, сегодня для них это становится обычной политикой", – заявил председатель Верховной Рады.

Также спикер парламента выразил убеждение, что украинский народ благодаря своему единству сможет предотвратить попытки реванша пророссийских сил и все попытки отменить достижения последних лет.

"Я хочу сказать от имени Верховной Рады и правительства: украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами горит! Мы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию. Украинский народ десятилетиями шел к этому. Многие сыновья и дочери положили за это свои жизни. Поэтому нам надо объединяться перед вызовами, стоящими перед Украиной. Надо стоять бок о бок, и я уверен, что реванш не пройдет", – подытожил Андрей Парубий.

Ранее сообщалось, что из стенограммы встречи Зеленского и лидеров фракций следует, что нардепы не давали согласия на закрытые списки .

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