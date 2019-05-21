Парубий услышал просьбу Зеленского и назначил внеочередное заседание Рады
Сначала депутаты поработают в комитетах, а на 12:00 назначено пленарное заседание
Спикер украинского парламента Андрей Парубий прислушался к просьбе президента Владимира Зеленского и назначил на 22 мая внеочередное пленарное заседание Верховной Рады.
Как сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины, председатель Верховной Рады Украины издал распоряжение "О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины" 22 мая 2019 в 12:00.
До указанного времени нардепы работают в комитетах, комиссиях, фракциях и группах в соответствии с повесткой дня 10-й сессии Верховной Рады VIII созыва.
Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский подписал указ №303/2019 о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов, новый глава государства обратился к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой о созыве внеочередного заседания парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.
Также напомним, Зеленский назначил внеочередные выборы Рады на 21 июля.
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