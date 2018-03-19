Парубий: "В России состоялись выборы международного преступника Путина"

Сегодня, 11:47

Кремль сознательно выбрал дату проведения выборов – 18 марта, заявил спикер парламента

Андрей Парубий. Фото: архив
Андрей Парубий. Фото: архив

Глава Верховной Рады Андрей Парубий резко высказал о проведении Россией выборов в оккупированном Крыму. Об этом он сказал на Согласительном совете лидеров парламентских фракций.

"Вчера в России состоялись так называемые выборы международного преступника Путина. Оккупант провел так называемые выборы президента и на территории оккупированного Крыма. Хочу напомнить, что украинский парламент принял постановление-обращение ко всем странам свободного мира и международным организациям с призывом не признавать легитимность выборов президента РФ 18 марта 2018 года и его дальнейших решений, выходя из общего принципа права. Право не может возникнуть из правонарушения", – заявил Парубий.

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Он напомнил, что Москва сознательно выбрала дату проведения выборов – 18 марта, когда в 2014 году был подписан "договор" о так называемом присоединении Крыма к России.

"И именно в этот день – 18 марта 2014 года – в Симферополе во время штурма российской оккупационной армией украинской военной части был убит украинский прапорщик Сергей Кукурин. Мы об этом помним, не забудем и не простим", – добавил спикер.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко назвал результаты выборов РФ в Крыму ничтожными. По его словам, легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины. "Очередная попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал".

В свою очередь и Федерика Могерини сделала заявление по Украине в связи с российскими выборами. Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности ожидает, что Совет ЕС на уровне глав министерств иностранных дел подтвердит полную поддержку Украины.
Россия, выборы, Путин, Крым, парубий

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"Сегодня"

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