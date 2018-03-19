За убийства и агрессию: Порошенко попросил Запад усилить санкции против России

Сегодня, 11:30

Глава государства рассказал, что будет с теми, кто организовывал незаконные выборы в Крыму

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество усилить санкции против России, а Украина, в свою очередь, подготовит "черный список" лиц, причастных к незаконным выборам в оккупированном Крыму. Об этом глава государства заявил в своем видеообращении, опубликованном на его YouTube-канале.

По его словам, причастные к выборам в Крыму будут наказаны.

"Мы должны утвердить перечень тех лиц, которые планировали, способствовали, организовывали, агитировали или принимали участие в дерзком избирательном процессе в Крыму, и представить его (перечень) для укрепления санкций против оккупационной российской власти. Мы призываем международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль. И не только за агрессию против Украины, но и за гибридную агрессию против всего европейского и евроатлантического сообщества, за политические убийства за границей и за подавление демократии в самой России".

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Также он отметил, что Украина продолжит борьбу за освобождение политзаключенных, которые находятся за решеткой на полуострове и в России, а также за возвращение Крыма.

"Крым превратился в полуостров несвободы и военную базу, и мы усилим наши усилия, в том числе в рамках международных организаций и судебных инстанций, для того, чтобы положить конец грубому нарушению оккупационными властями прав человека в Крыму. … Совместными усилиями – нашим единением и международной солидарностью – обеспечим деоккупацию Крыма и возобновление суверенитета и территориальной целостности Украины".

В этом же обращении Петр Порошенко заявил, что результаты выборов РФ в Крыму являются ничтожными. Он отметил, что очередная попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал.
Россия, Крым, Порошенко, санкции

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Источник:

"Сегодня"

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