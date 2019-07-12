Избирательный Кодекс утвержден: кто остался в выигрыше

Выборы станут дороже для кандидатов. А общественным активистам попасть в парламент будет труднее

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

В четверг, 11 июня, Верховная Рада Украины утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса Украины. После рассмотрения более четырех с половиной тысяч поправок и неоднократных возвращений к голосованию уходящему парламенту удалось "наскрести" 230 голосов в поддержку проекта. Теперь слово за президентом: очевидно, что его вето (в случае наложения такового) нынешняя Верховная Рада преодолеть не успеет, да и не сможет. А будущая – вряд ли захочет.

Проект-долгожитель

Принятый Избирательный кодекс с полным правом можно назвать выстраданным. По сути, первая редакция этого документа, разработанная группой народных депутатов под руководством Юрия Ключковского, была зарегистрирована в парламенте еще в далеком 2010 году. Документ получил положительное заключение Венецианской комиссии, однако не путевку в жизнь. На протяжении последующих лет проект Кодекса дорабатывался и перерабатывался, и в итоге был взят в качестве базового при разработке нынешнего Кодекса. Возглавили группу разработчиков народные депутаты Александр Черненко (фракция "Блок Петра Порошенко") и Леонид Емец ("Народный фронт"), а главным "двигателем" его утверждения стал спикер Андрей Парубий.

В ноябре 2017 года совершенно неожиданно для большинства наблюдателей проект прошел первое чтение в парламенте. Неожиданно потому, что его продвижение на то время и в таком виде не поддерживали серьезные группы влияния, в том числе внутри коалиции. Серьезную оппозицию утверждению Кодекса составляли также депутаты-мажоритарщики. Тем не менее документ был принят.

А затем в деле последовал полуторагодичный перерыв, во время которого парламентарии вносили в документ свои правки (таких в итоге набралось более четырех с половиной тысяч), а авторы пытались их как-то систематизировать и свести к единому знаменателю.

В итоге это хоть и с трудом, но удалось: в последний день работы в пленарном режиме парламент IIIV созыва 230 голосами Кодекс утвердил.

Кто будет выдвигать

Кодекс вступает в силу с 1 декабря 2023 года. При этом в законе жестко прописано, что выборы в Верховную Раду проходят в последнее воскресенье октября. Следовательно, Верховная Рада ІХ созыва, которую мы изберем 21 июля, имеет шансы поработать на несколько месяцев дольше предусмотренных законодательством пяти лет: следующие выборы в Верховную Раду состоятся в октябре 2024 года. (Впрочем, по мнению главы правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольги Айвазовской, дата проведения очередных парламентских выборов, "если трактовать по Конституции и ссылаться на практику последних президентских, приходится на 2023-й, а не на 2024 год". Об этом она написала на своей странице в Facebook).

В свою очередь, действующий президент Владимир Зеленский, наоборот, может уйти с должности, не пробыв полных пяти лет на посту: согласно Кодексу, выборы главы государства проходят в последнее воскресенье марта "пятого года полномочий президента Украины".

Однако ключевые изменения касаются не сроков, а процедуры избрания. В частности, народных депутатов Украины. Для выдвижения кандидатов в народные депутаты территория Украины делится на 27 избирательных округов. В Киеве формируются два округа: Киевский левобережный (включающий, впрочем, Печерский и Голосеевские районы, территориально расположенные на правом берегу) и Киевский правобережный (включая заграничный округ). Также два округа формируются в Днепропетровской области – собственно, Днепропетровский и Криворожский. Кроме того, в Южный округ помимо Херсонской области вошли Крым и Севастополь. Остальные округа формируются в границах соответствующих областей.

Выдвигать кандидатов в народные депутаты имеют право лишь партии (сейчас гражданин имеет возможность выдвинуть свою кандидатуру в порядке самовыдвижения). При этом партийность кандидата неважна.

Список кандидатов в депутаты утверждает съезд соответствующей партии. Он же "разбивает" общий список на 27 региональных. Новый Кодекс обязывает при этом обеспечить в каждой пятерке общего и региональных списков присутствие как мужчин, так и женщин (не менее двух кандидатов каждого пола).

Как будем голосовать

При голосовании избиратель больше не будет получать несколько длинных бюллетеней. Вместо них ему выдадут небольшой бюллетень с двумя позициями:

- "Поддерживаю избирательный список политической партии с порядковым №…";

- "Поддерживаю кандидата в народные депутаты Украины от этой политической партии с порядковом №…".

Напротив каждой позиции избиратель должен будет выставить номер партии и кандидата от этой партии, которого он поддерживает. В случае, если номер кандидата не выставлен или выставлен некорректно, считается, что избиратель просто поддержал весь список партии.

Партии, преодолевшие 5%-ный барьер, считаются прошедшими в Верховную Раду и принимают участие в перераспределении мандатов. Подсчет мандатов, полагающихся партии в целом и в каждом конкретном округе, весьма сложен. Ключевой момент: в каждом округе от партии в первую очередь проходят кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов избирателей, вне зависимости от того, на каком месте общего или партийного списка эти кандидаты находились. Собственно, за такой механизм утвержденную систему выборов и называют "системой с открытыми партийными списками". Фактически после утверждения кандидатов съездом соответствующей партии от избирателя, а не от лидеров партий зависит, пройдет ли кандидат в парламент.

Отметим, что подобная система вводится и для местных выборов, но лишь для населенных пунктов с числом жителей свыше 90 тысяч человек. В меньших населенных пунктах останется мажоритарная система выборов в местные советы. Впрочем, также несколько преобразованная.

"Революции не будет"

Эксперты неоднозначно оценивают возможное влияние новой системы на политические и избирательные процессы в стране. Так, политолог, профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань отмечает, что утвержденная система выборов в целом пойдет на пользу как развитию политических партий, так и демократическим процессам в стране в целом.

"С одной стороны, открытые списки ликвидируют такой нынешний недостаток, как всевластие партийных лидеров. Это то, о чем долго говорила общественность, эксперты, гражданское общество, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" Алексей Гарань. – Да, это не является панацеей: мы же понимаем, что всегда есть партийное руководство, всегда оно будет как-то влиять на процессы. Тем не менее это означает реальное ослабление возможностей партийного руководства контролировать все на свете. С другой стороны, Кодекс дает возможности для развития самих партий, что, в свою очередь, хорошо для развития демократических процессов в стране", – отметил политолог.

Политолог Владимир Фесенко считает, что украинские политические элиты быстро приспособятся к новым условиям, никаких особых изменений для развития политического процесса Кодекс не принесет.

"Никаких революций не произойдет. Преимущества при этой системе получат несколько категорий кандидатов. Известные кандидаты – те, кого знают в стране и в округе. И кандидаты с большими деньгами. Потому что границы округов станут значительно шире, и, соответственно, возрастут затраты. Выборы станут более дорогими", – отметил Владимир Фесенко.

По его словам, новая система серьезно снизит шансы общественных активистов пройти в парламент.

"Сегодня для того, чтобы стать депутатом, активисту необходимо просто попасть в проходную часть партийного списка. А по новому Кодексу ему придется реально бороться за мандат в огромных округах. Думаю, многие из активистов, которые пройдут в будущий парламент, не имели бы никаких шансов туда попасть, если бы выборы проходили по принятому Кодексу", – сказал Владимир Фесенко.

Что же касается влияния политических лидеров на кандидатов, то оно, по словам политолога, уменьшится, но "не революционно".

"Ожидать, что эта система приведет к обновлению и качественному улучшению Верховной Рады, несколько наивно", – говорит политолог.

Не совсем "открытые" списки

Несмотря на то, что большинство поправок в ходе рассмотрения во втором чтении было отклонено, в итоговой редакции Кодекс будет отличаться от принятого в первом чтении. Причем некоторые изменения можно назвать концептуальными. Так, по словам соавтора документа Александра Черненко, по настоянию ряда фракций в Кодекс была внесена правка, предусматривающая наличие в партийных списках десяти так называемых "несгораемых мандатов". По сути, это своеобразный партийный список – в том виде, который мы привыкли видеть на выборах. Только находится он "внутри" "открытого" списка.

Данная правка означает, что десять кандидатов в народные депутаты, утвержденные в партийных списках, получат мандаты (конечно, в случае преодоления партией барьера) вне зависимости от того, сколько голосов они получили в округах.

Президент подпишет?

В связи с этим возникает вопрос, как на утвержденный вариант Кодекса отреагирует глава государства. С одной стороны, Владимир Зеленский настойчиво призывал утвердить документ. С другой – не менее акцентированно он говорил об открытых списках.

"Прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс. И сделать открытые списки", – сказал, в частности, Владимир Зеленский, обращаясь к парламентариям в инаугурационной речи.

Не получится ли так, что правки, принятые парламентом в ходе рассмотрения проекта во втором чтении, сделают документ в целом неприемлемым в глазах президента?

"Я думаю, президент подпишет этот Кодекс. В противном случае свой вариант Кодекса ему нужно будет разрабатывать и проводить по новой процедуре. Зеленский подпишет закон, при этом напомнив, что это он стимулировал утверждение документа. А если какие-то пункты не будут соответствовать его видению, нужные правки в Кодекс внесет уже новый парламент", – полагает Алексей Гарань.

Подобного мнения придерживается и Владимир Фесенко.

"Безусловно, в Офисе президента будут анализировать документ с учетом утвержденных правок. Не исключаю, что некоторые из них (а я думаю, даже сами депутаты пока что толком не вникали в детали) могут служить основанием для Офиса рекомендовать президенту наложить вето. Однако более логичным будет подписать закон, а уже затем выискивать в нем "блох" и исправлять документ. В любом случае текст требует серьезного анализа и оценки", – отметил Владимир Фесенко.

О том, что Кодекс требует серьезной корректировки, написал на своей странице в Facebookи глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. Так, он отметил, что Кодекс, хотя и является шагом вперед, требует не только доработки, но и принципиальных изменений. В частности, по мнению главы КИУ, в Кодексе необходимо предусмотреть полный запрет или максимальное ограничение рекламы, обеспечить прозрачность избирательных средств, предусмотреть новые механизмы голосования за границей, расширить полномочия ЦИК и обеспечить механизм электронного голосования.

"Поэтому принятие указанных изменений и проведение второго этапа избирательной реформы должны стать одними из задач для парламента IX созыва", – отметил глава КИУ.

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