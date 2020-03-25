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  1. Новости политики

"Пасха дома": Зеленский рассказал, как будем отмечать праздник

25 марта, 17:41

Игорь Тимофеев

Большой праздник призывают провести дома, не собираясь толпами в церквях

Президент Владимир Зеленский пообщался с главами церквей о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19, сообщает пресс-служба Банковой.

"Руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим", – отметил Зеленский.

И в то же время возле храмов и церквей могут размещать патрули правоохранителей. В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья окружающих.

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Зеленский рассказал, что существует договоренность с главами церквей по вхождению при необходимости их представителей в областные штабы, которые занимаются предотвращением распространения COVID-19.

Однако, подчеркнул президент, самым сложным остается вопрос Пасхальных праздников.

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Владимир Путин у шапки Мономаха / Фото: cont.ws

"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать это большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", – заметил Зеленский.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации и до 24 апреля продлили карантин.

Также напомним, что по состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в 13 областях и г. Киеве, а именно: в Черновицкой – 38 (1 умер), Киевской – 22, Ивано-Франковской – 5 (1 умер), Тернопольской – 4, Днепропетровской – 2, Житомирской – 2 (1 умер), Запорожской – 2, Львовской – 2, Волынской – 1, Донецкой – 1, Луганской – 1, Одесской – 1, Черкасской – 1 и в Киеве – 31. Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область). Кроме того, в Тернополе умер инфицированный COVID-19 мужчина. Это уже четвертая смерть в Украине от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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