ПЦУ впервые собралась на Священный Синод
Первое заседание состоялось в Митрополичьем доме при Соборе Святой Софии Киевской
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний определил состав Священного Синода ПЦУ и во вторник созвал его первое заседание.
"Митрополит Епифаний определил, что кроме постоянных членов Синода (патриарха Филарета, митрополита Макария и митрополита Симеона), в его состав включены: Димитрий, митрополит Львовский и Сокальский; Иоанн, митрополит Черкасский и Чигиринский; Сергий, архиепископ Донецкий и Мариупольский; Федор, архиепископ Полтавский и Кременчугский; Иларион, архиепископ Ровенский и Острожский; Евстратий, архиепископ Черниговский и Нежинский; Герман, архиепископ Черновицкий и Хотинский; Агапит, архиепископ Вышгородский; Симеон, епископ Днепровский и Криворожский", – сообщила пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ во вторник.
Первое заседание Священного Синода ПЦУ состоялось в Митрополичьем доме при Соборе Святой Софии Киевской под председательством митрополита Епифания с участием всех членов Синода, кроме архиепископа Донецкого и Мариупольского Сергия (из-за его госпитализации).
В сообщении подчеркивается, что согласно уставу ПЦУ, годовой (постоянный) Священный Синод состоит из митрополита Киевского как председательствующего и двенадцати епархиальных архиереев, которые периодически назначаются председательствующим, в соответствии со старшинством архиерейской хиротонии.
Синодальный год делится на два синодальных периода: зимний (1 сентября – 28-29 февраля) и летний (1 марта – 31 августа), половина членов летнего (постоянного) Священного Синода меняется в каждый такой период. Срок полномочий каждого члена Синода составляет год.
Напомним, 3 февраля в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации (восхождения на престол) предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания.
Стоит напомнить, что интронизация Епифания проходила в его день рождения. Сам митрополит объяснил, что это не случайное совпадение – такая дата была выбрана, что в будущем отдельно не праздновать день рождения, а совмещать его с днем интронизации.
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