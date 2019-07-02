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"Педофилов – кастрировать": Ляшко собрал подписи за внеочередное заседание ВР

2 июля, 18:55

Законы об открытом реестре и химической кастрации педофилов нельзя откладывать ни на день, убежден Ляшко

Фракция Радикальной партии собрала необходимое количество подписей депутатов за то, чтобы 8 июля провести внеочередное заседание парламента, на котором планируется принять законы об усилении наказания за сексуальное насилие над детьми. Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook.

По словам Олега Ляшко, эта проблема приобрела масштабы эпидемии. За пять месяцев только по официальным данным жертвами маньяков стало 160 детей. Но каждую неделю к ним добавляется еще по несколько десятков искалеченных детских судеб.

 "156 депутатов поддержали нашу инициативу о созыве внеочередного заседания ВР, чтобы рассмотреть и принять два закона: о создании единого реестра педофилов и об их химической кастрации. Эпидемия, которая охватила нашу страну, когда эти подонки нападают на малолетних детей, должна быть остановлена. Родители должны знать, где подстерегает опасность", – заявил Ляшко.

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Народный депутат напомнил об 11-летней жертве извращенца Дарье Лукьяненко, чья трагическая история всколыхнула всю страну. И отметил, что в Соединенных Штатах после аналогичного случая с изнасилованием и убийством 7-летней Меган Канки открыли публичный доступ к реестру педофилов. Лидер РПЛ призвал украинский парламент сделать то же самое. Для наглядности он продемонстрировал фото маньяков, чтобы люди знали, от кого беречь своих детей.

"21 июня в Ивановке Одесской области похоронили 11-летнюю Дарью Лукьяненко. На эту несчастную девочку напал 22-летний подонок, затянул домой, когда она шла из школы, изнасиловал, убил и закопал. Все видели его фото. И взгляните на этого харьковского зверя, который большую часть своей жизни провел в тюрьме за изнасилование детей и женщин. Он только вышел на свободу и в аптеке изнасиловал женщину-провизора. А этот зверь из Днепропетровской области только отбыл наказание за изнасилование в 2010 году 10-летнего мальчика и сразу напал на 10-летнюю девочку, которой перерезал горло и изнасиловал. И эти твари должны ходить инкогнито? Нет, их должна знать вся страна!", – отметил народный депутат.

Законы об открытом реестре и химической кастрации педофилов станут реальным механизмом защиты детей, поэтому их принятие нельзя откладывать ни на день, убежден Ляшко.

"Правозащитники рассказывают, что реестр педофилов должен быть только для правоохранителей, а не для всех. Знаем мы этих правоохранителей – за взятки отпускают подозреваемых в нападениях. И из-за коррупции эти преступники продолжают нападать на наших детей. Поэтому это должен быть открытый реестр, доступный для каждого гражданина, и химическая кастрация педофилов, чтобы они больше не могли напасть ни на одного ребенка. Пусть себя насилуют, а не наших детей. Давайте, наконец, покончим с этим!", – подытожил лидер Радикальной партии.

Напомним, первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин уверен, что убийство, изнасилование, издевательство над детьми – это проблема, которая сегодня не решается на государственном уровне. 

Как соавтор законопроекта №6607 (об открытом реестре педофилов и химической кастрации педофилов) Аброськин отметил, что нужна превенция в вопросе защиты детей от сексуального насилия и закон необходимо принять безотлагательно


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Тег педофил, депутат, изнасилование, Ляшко, реестр, кастрация, народный депутат

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