Химическая кастрация и открытый реестр педофилов: Аброськин рассказал, зачем это нужно

Первый замглавы Нацполиции уверен, что в вопросе защиты детей от сексуального насилия важно предупредить преступление

Петиция на сайте Верховной Рады за принятия закона № 6607 за ужесточение наказания за сексуальное насилие над детьми набрала нужное количество голосов для ее рассмотрения. Но первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин уверен, что убийство, изнасилование, издевательство над детьми – это проблема, которая сегодня не решается на государственном уровне.

Как соавтор законопроекта №6607 (об открытом реестре педофилов и химической кастрации педофилов) Аброськин отметил, что нужна превенция в вопросе защиты детей от сексуального насилия.

"Можно посадить того, кто изнасиловал ребенка, на 10, 20, 25 лет, или пожизненно… Но это не исправит ситуацию. Для насильника страшнее всего – стать узнаваемым. Ведь когда личность узнаваема, то переживает, что может случится с ней потом. А когда, отсидев 10-15 лет, выходит из тюрьмы и снова насилует, то в этот раз преступление является еще более жестоким, чем было совершено раньше. И когда мы в последнее время задерживаем подонков, а другого слова я подобрать не могу, то это те негодяи, которые уже отбывали наказание за свершение сексуальных преступлений в отношении детей. Поэтому мы и говорим об этом законопроекте: об усилении наказания, об открытом реестре", – отметил Аброськин, подчеркнув, что надеется, что депутаты услышат и примут законопроект. Ведь под угрозой может быть любой ребенок.

Замглавы Нацполиции отметил, что он сам отец двух девочек и очень переживает за них. А также привел пример опыта стран Запада, где защита детей, их жизни и здоровья – на первом месте в парламентах. В отличие от Украины, где парламент принимает совсем иные решения о первоочередности.

"А мы рассматриваем в первую очередь законы о "евробляхах", любые законы, когда кто-то перекрыл дорогу – мы проводим внеочередную сессию (заседание парламента – ред.). А изнасиловали и убили Дашу Лукьяненко, или кого-то другого – это никого не интересует на данный момент. Буквально в прошлом году в Польше был принят закон об открытом реестре педофилов, и он работает", – сказал Аброськин, охарактеризовав работу Рады.

Он подчеркнул, что полиция постоянно работает с правозащитниками в вопросе защиты персональных данных педофилов, но правозащитников совершенно не интересует защита детей.

"Мы работаем с правозащитниками в вопросе защиты персональных данных педофилов, но ни один правозащитник не говорит о защите детей. Вот что ужасно. В Польше министр юстиции подчеркнул, что на первом месте – защита детей. А защита педофилов вообще не интересует. А у нас вообще почему-то на первом месте защита педофилов", – сказал Аброськин.

По его словам, раскрывая свершившиеся преступления, нельзя защитить детей в будущем. Нужен учет и открытый реестр педофилов.

"Нужно, чтобы люди знали этих ублюдков, чтобы каждый человек знал, кто живет рядом с ним", – подытожил Аброськин.

Напомним, Олег Ляшко призвал Владимира Зеленского назначить внеочередное заседание Верховной Рады на следующей неделе, чтобы принять законы о химической кастрации педофилов и об открытом реестре осужденных за сексуальные преступления.

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