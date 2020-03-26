Перед внеочередным заседанием парламента Зеленский встретился с главами фракций и групп: о чем говорили

Перед внеочередным заседанием Верховной Рады Украины президент Владимир Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций "Слуга Народа", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Голос" и "Европейская Солидарность", а также депутатских групп "За будущее" и "Доверие".

Об этом сообщает сайт главы государства.

Он подчеркнул важность обеспечения присутствия всех депутатов на внеочередном заседании, поскольку перед Украиной сейчас стоят большие вызовы, и парламент должен помочь их преодолеть.

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"Вы видите, какая сложная ситуация в мире и в Украине. Мы многое делаем, чтобы уберечь украинцев от коронавируса. Но вопрос не только в масках и медицине. Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения. Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу (28 марта – Ред) проголосовать предложенные инициативы. Это их ответственность – помочь украинцам в такие нелегкие времена", – сказал президент.

Также Владимир Зеленский обсудил с парламентариями возможную повестку дня и подробнее рассказал об инициативах по сохранению экономики и поддержке Украины. Он также проинформировал о мерах, предпринимаемых государством для предотвращения распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса народные депутаты могут провести заседание Верховной Рады на открытой площадке, например, на стадионе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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