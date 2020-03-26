Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,96
30,27
  1. Новости политики

Перед внеочередным заседанием парламента Зеленский встретился с главами фракций и групп: о чем говорили

26 марта, 22:28

Елена Кузьмич

«Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий», - заявил глава государства

Перед внеочередным заседанием Верховной Рады Украины президент Владимир Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций "Слуга Народа", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Голос" и "Европейская Солидарность", а также депутатских групп "За будущее" и "Доверие".

Об этом сообщает сайт главы государства.

Он подчеркнул важность обеспечения присутствия всех депутатов на внеочередном заседании, поскольку перед Украиной сейчас стоят большие вызовы, и парламент должен помочь их преодолеть.

Реклама

"Вы видите, какая сложная ситуация в мире и в Украине. Мы многое делаем, чтобы уберечь украинцев от коронавируса. Но вопрос не только в масках и медицине. Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения. Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу (28 марта – Ред) проголосовать предложенные инициативы. Это их ответственность – помочь украинцам в такие нелегкие времена", – сказал президент.

В тренде
"Большое интервью с Тиграном Мартиросяном": гость – Арсений Яценюк

Также Владимир Зеленский обсудил с парламентариями возможную повестку дня и подробнее рассказал об инициативах по сохранению экономики и поддержке Украины. Он также проинформировал о мерах, предпринимаемых государством для предотвращения распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса народные депутаты могут провести заседание Верховной Рады на открытой площадке, например, на стадионе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

заседание парламент нардепы Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Пасха дома": Зеленский рассказал, как будем отмечать праздникПолитика
Зеленский хочет открыть рынки в маленьких городах
Зеленский хочет открыть рынки в маленьких городахПолитика
Больной коронавирусом Шахов показал, чем кормят депутатов в больнице
Больной коронавирусом Шахов показал, чем кормят депутатов в больницеПолитика
Коронавирус против санкций: Кулеба раскрыл коварный план Москвы
Коронавирус против санкций: Кулеба раскрыл коварный план МосквыПолитика
Александровская больница переполнена: что сейчас с заразившимися коронавирусом депутатами
Александровская больница переполнена: что сейчас с заразившимися коронавирусом депутатамиПолитика
Шмыгаль назвал главный источник коронавируса в Украине
Шмыгаль назвал главный источник коронавируса в УкраинеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...